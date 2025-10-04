ETV Bharat / state

'शक्ती वादळा'च्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना खोल समुद्रात न जाण्याच्या सूचना; हरिहरेश्वर समुद्र किनाऱ्यावरुन प्रतिनिधींनी घेतला आढावा

शक्ती वादळाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानं मच्छीमारांना मच्छीमारेसाठी खोल समुद्रात न जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच प्रशासनानं समुद्रकिनारी राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन केलं आहे.

CYCLONE SHAKTI ALERT
शक्ती वादळ (File Photo (IANS))
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 10:09 PM IST

रायगड : अरबी समुद्रात निर्माण झालेलं ‘शक्ती’ हे वादळ कोकण किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. या वादळामुळे जरी मोठा फटका बसणार नसला तरी ताशी 40 ते 60 किलोमीटर वेगानं वादळी वारे वाहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि हवामान विभागानं मच्छीमारांना पुढील काही दिवस खोल समुद्रात न जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

वादळाचा संभाव्य मार्ग आणि परिणाम : ‘शक्ती’ वादळ सध्या अरबी समुद्रात सक्रिय असून काही तासात ते अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. वादळामुळं किनारी भागांत जोरदार वारे, समुद्रात उंच लाटा आणि मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेषतः कोकण किनारपट्टी, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 60 किमीपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळं प्रशासानानं समुद्रकिनारी राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. अनेक ठिकाणी पावसाची तीव्रता वाढण्याची आणि जोरदार वाऱ्यांसह वादळाचा फटका बसण्याची शक्यता असल्यानं स्थानिक प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणाही सतर्क झाली असून, किनारपट्टी भागात मदतकार्य सज्ज ठेवण्यात आलं आहे.

शक्ती वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना खोल समुद्रात न जाण्याच्या सूचना (ETV Bharat Reporter)

केवळ प्रशासनानं दिलेल्या सूचनाचं पालन करा : रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड, उरणसह कोकणातील अनेक किनारी भागात मच्छीमारांना बंदरावरच थांबवण्यात येत आहे. सध्या समुद्रात ऊफाण सुरू असून लाटांची उंचीही वाढली आहे. शक्ती वादळाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनानं केलं आहे

मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट : हवामान विभागानं राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीजवळील जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. चक्रीवादळ 'शक्ती' मुळे 4 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान 40 ते 60 किमी प्रतितास वेगानं वादळी वारं वाहण्याची शक्यता आहे.

पर्यटकांसाठी सूचना : राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांमधील मदत पथकांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिलेत. लोकांना किनारपट्टीपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला असून, समुद्र किनाऱ्याजवळ राहणाऱ्यांचे स्थलांतर करण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच पर्यटकांना समुद्राजवळ जाण्याचा कटाक्षाने टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

