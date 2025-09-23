सायबर फसवणुकीचा डबल दणका! पोलीस हवालदाराला लाखोंचा गंडा, गुंतवणुकीच्या नावाखाली कोट्यवधींची फसवणूक
बदलापूरमध्ये सायबर फसवणुकीचे दोन प्रकार उघडीस आले आहेत. यात एका पोलीस हवालादाराची लाखोंची तर मनीषा खांडेकर यांची कोट्यवधींची फसणवूक झाली आहे.
Published : September 23, 2025 at 8:28 PM IST
ठाणे : बदलापूरमध्ये एकाच दिवशी दोन मोठ्या फसवणुकीच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या दोन्ही प्रकरणांनी पोलिसांचीही चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्यांमध्ये एक पोलीस कर्मचारीही बळी पडला आहे, तर दुसऱ्या घटनेत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक फसवणूक झाली आहे.
ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ : डिजिटल युगात इंटरनेटनं माणसाचं जगणं सोपं केलं असलं तरी गुन्हेगारांनी इंटरनेट त्याचं नवं शस्त्र बनवलं आहे. मोबाईल, सोशल मीडिया, बँकिंग ॲप्स आणि विविध वेबसाईट्सच्या माध्यमातून ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्यानं वाढ होत आहे. महाराष्ट्रात दररोज शेकडो नागरिक सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. सायबर गुन्ह्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मेहनतीची कमाई क्षणात लुटली जात आहे. अशाच घटनेत पोलीस सायबर ठगाच्या जाळ्यात अडकून साडेबारलाख गमावून बसल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात सायबर कलमानुसार गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. प्रमोद कोळी असं फसवणूक झालेल्या पोलीस हवालदारचं नाव आहे.
पोलीस हवालदाराची लाखोंची फसवणूक : बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, पोलीस हवालदार प्रमोद कोळी यांना एका अज्ञात व्यक्तीनं वारंवार ओटीपी पाठवून फसवलं. याच ओटीपीचा वापर करून आरोपीनं त्यांचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी बदलला आणि त्यांच्या बँक खात्याचा ताबा घेतला. आरोपीनं कोळी यांच्या बँक खात्यातून 34,600 रुपये, दोन फिक्स डिपॉझिटमधून 4,25,000 रुपये, आणि क्रेडिट कार्डवर 8,10,000 रुपयांचं कर्ज मंजूर करत एकूण 12,69,600 रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक केली. याप्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार अज्ञात व्यक्तीविरोधात 18 सप्टेंबरला गुन्हा दाखल झाला आहे.
बदलापूरमध्ये कोट्यवधींची फसवणूक : बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात आणखी एका फसवणुकीच्या तक्राराची नोंद झाली. मनीषा खांडेकर (रा. बेलवली) यांची ‘श्रीमुला स्ट्रॅटेजिक प्लॅनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या फंड कन्सल्टिंग कंपनीनं तब्बल 2,63,27,250 रुपयांची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. कंपनीचे मालक अविनाश मधुकर भोईर आणि त्यांची पत्नी अमिता भोईर यांनी दरमहा 5 ते 6 टक्के परतावा देण्याचं आमिष दाखवून ही रक्कम स्वीकारली. परंतु, मनीषा खांडेकर यांना कोणताही परतावा दिला नाही. याप्रकरणी भोईर दाम्पत्यासह तीन अन्य आरोपींविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या दोन्ही प्रकरणांचा सखोल तपास करत आहेत.
सतर्क राहणं, संशयास्पद संदेश-लिंक्सकडं दुर्लक्ष करणं महत्वाचं : "सदर प्रकरणात गुन्ह्याची नोंद झाली असून पुढील तपास सुरू आहे. तसंच ऑनलाईन फसवणूक टाळण्यासाठी सतर्क राहा, अनोळखी कॉल्स व लिंक्सला प्रतिसाद देऊ नका. फसवणूक होताच तत्काळ पोलिसांना संपर्क साधा. ऑनलाईन जगात जितक्या संधी आहेत, तितकेच धोकेही वाढले आहेत. एका चुकीच्या क्लिकमुळं किंवा अनोळखी लिंकवर विश्वास ठेवल्यामुळं तुमच्या मेहनतीची कमाई धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळं सतर्क राहणं, संशयास्पद संदेश-लिंक्सकडं दुर्लक्ष करणं आणि त्वरित सायबर क्राईम सेलला कळवणं हीच खरी सुरक्षा आहे," अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक राजेश गज्जल यांनी दिली.
