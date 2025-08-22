मुंबई : स्वतंत्र राष्ट्र असल्याच्या आविर्भावात वागणाऱ्या बीसीसीआयच्या मनमानीला चाप लावा, अशी मागणी करीत आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. एकीकडे भारतानं पाकिस्तानचं पाणी बंद केलंय आणि दुसरीकडे त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळलं जातंय हा भारतीय लष्करासह तमाम देशप्रेमींचा अपमान असल्याचा आरोप करीत भारत-पाकिस्तान हा क्रिकेट सामना रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.
काय आहे याचिका? - या सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली असता, क्रिकेटला आम्ही खेळ मानत नाही, असं उत्तर केंद्र सरकारनं दिलंय. वर्षाला लाखो कोटींची उलाढाल असलेल्या बीसीसीआयवर केंद्र सरकारचं कोणतंही नियंत्रण नाही. या देशात क्रिकेटला धर्म मानला जातो. त्यामुळे एकीकडे लष्करी कारवाई, पाणी बंद करणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव अशी कठोर कारवाई पाकिस्तानविरोधात सुरू असताना केवळ आर्थिक गणितांसाठी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना खेळण्याचा हट्ट का?, बीसीसीआयनं खेळाडूंवर यासाठी सक्ती करू नये. तसेच केेंद्र सरकारनं तातडीनं यात हस्तक्षेप करत बीसीसीआयला आपल्या अधिकारक्षेत्रात आणावं, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तसेच याकरिता माजी कसोटीवीर दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड यांच्यासारख्या समंजस आणि जाणकार क्रिकेटर्सची एक समिती नेमावी, जी यात सरकारला मार्गदर्शन करेल, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आलीय.
पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाकेबंदी सुरू - तसेच ज्या देशासोबत नुकतीत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीय, त्याच देशाबरोबर आगामी आशिया चषकासाठी भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला केंद्र सरकारनं हिरवा कंदील दिलाय. मात्र नुकतंच झालेलं 'ऑपरेशन सिंदूर', तसेच पहलगामनंतर काश्मीर खोऱ्यात सातत्यानं सुरू असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाकेबंदी सुरू केलीय. बीसीसीआय पाकिस्तानसोबत क्रिकेटचा सामना आयोजित करीत असेल तर तो भारतीय लष्कराचा, देशासाठी प्राण दिलेल्या जवानांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचाही अपमान असेल, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आलाय. या याचिकेवर येत्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारचं भारत-पाक सामन्याला मंजुरी देताना स्पष्टीकरण - आशिया चषकातील या सामन्याकरिता परवानगी देताना केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने दोन्ही देशांतील क्रिकेट सामन्यांवर बंदी घालणं योग्य नसल्याचं म्हटलंय. त्यासाठी कारण देताना क्रीडा मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय की, आशिया चषक ही स्पर्धा दोन देशांमध्ये नव्हे तर आशियातील अनेक देशांमध्ये खेळवली जातेय. त्यामुळे या स्पर्धेतील भारत-पाक सामना रोखणं योग्य ठरणार नाही. जर केवळ या दोनच देशांमध्ये क्रिकेट सामन्यांची स्पर्धा असती तर पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याला परवानगी दिली नसती, असंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलंय. पहलगाममध्ये भारतीय पर्यटकांवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानसोबतचे सर्व संबंध तोडलेत.
भारतीय भूमीवर सामने होणार नाहीत - आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी पाकिस्तानबाबत भारताचं धोरण आणि नियम स्पष्ट आहेत. भारतीय संघ पाकिस्तानात किंवा पाकिस्तान संघ भारतात खेळू शकणार नाही. आशिया कप, चॅम्पियन्स ट्रॉफी किंवा वर्ल्ड कपसारख्या स्पर्धांसाठी दोन्ही देशातील खेळाडू सहभागी होऊ शकतात. मात्र भारतानं आपल्या खेळाडूंची सुरक्षा नेहमी लक्षात घेत पाकिस्तानात न जाता हे सामने त्रयस्थ ठिकाणी खेळवलेत. अशा स्पर्धांमध्ये सहभागाचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या प्रथेप्रमाणे आणि भारतीय खेळाडूंचं हित लक्षात घेऊन घेतला जाईल. भारत हा आशिया चषकाचा मुख्य आयोजक असतानाही त्यांचे सामने परदेशातही आयोजित करण्यात आलेत.
बीसीसीआयवर टीका करत आदित्य ठाकरेंचं खरमरीत पत्र - या मुद्द्यावर नेहमीच कडवट भूमिका घेणाऱ्या शिवसेना (उबाठा) तर्फे आदित्य ठाकरेंनीही पत्रातून यावर जाहीर टीका केलीय. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या देशातील नागरिक आणि सैन्याने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ले वारंवार सहन केलेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका नेहमीच ठामपणे मांडलीय. नुकतंच पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून सांगितलं की, आता पाणी आणि रक्त दोन्ही एकत्र वाहू शकत नाहीत. पण तरीही दुर्दैवाने आणि निर्लज्जपणे, बीसीसीआय आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानसोबत खेळणार आहे. बीसीसीआयचे हे पाऊल राष्ट्रीय हितासाठी योग्य आहे का? हे पहलगाममध्ये हल्ल्यात जीव गमावलेल्या भारतीयांच्या, आपल्या जवानांच्या बलिदानापेक्षा मोठं आहे का?, दहशतवादामुळेच देशाची शांततेनं प्रगती होत नाहीये. तरीही फक्त बीसीसीआयच्या हट्टामुळे, पैशाच्या लोभापायी, आपल्या जवानांच्या बलिदानाला कमी लेखलं जातंय. आपण जगभरातील देशांमध्ये शिष्टमंडळे पाठवून पाकिस्तानची दहशतवादी बाजू उघड करीत आहोत. आता आपण त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळतोय?, मग जगभरात आपली बाजू कशी योग्य ठरवणार?, बीसीसीआय फक्त स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी पाकिस्तानसोबत सामना खेळवतंय ही एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. जरी आपण राजकारणात वेगवेगळ्या बाजूने असलो तरी, या विचारावर आपण एकत्र यायला हवं. ज्याप्रमाणे आम्ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ साठी आपल्या माननीय पंतप्रधानांना पाठिंबा दिला होता, त्याचप्रमाणे आपण या प्रश्नावरही एकत्रितपणे पुढे जाऊ,” असं आदित्य ठाकरेंनी या पत्रात नमूद केलंय.
