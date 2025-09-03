नाशिक - सातपूर भागात एका व्यक्तीने कुत्रा भुंकला या कारणावरून भटक्या कुत्र्याला मारहाण करत त्याला दुचाकीला बांधून फरफटत नेल्याची घटना घडली आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्राणी प्रेमींनी याबाबत पोलिसात धाव घेत संबंधित व्यक्तीवर कारवाई कारण्याची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांनी या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
प्राणी प्रेमींनी दिलेल्या माहितीनुसार चार ते पाच दिवसापूर्वी नाशिकच्या सातपूर भागातील श्रमिक नगर परिसरात एका व्यक्तीने कुत्रा भुंकला म्हणून त्याला मारहाण केली. त्याचे पाय दुचाकीला बांधून फडफटत नेले होते. याचा व्हायरल व्हिडिओ प्राणी प्रेमींच्या हातात पडताच त्यांनी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेतली. संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलीस आयुक्तांनी देखील तत्काळ सातपूर पोलीस ठाण्याला कारवाईचे निर्देश केल्यानंतर पोलिसांनी संशयित माणिक घुगे याला ताब्यात घेत त्याच्यावर प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक नियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कुत्र्याचा मृत्यू - "कुत्रा स्वतःच्या दुचाकीला मागे त्याचे पाय बांधून त्याला फरफटत नेले. यावेळी कुत्रा वेदनांनी विव्हळत होता. काहीकाळ तो जिवंत होता. नंतर त्याचा मृत्यू झाला. याबाबत प्राणी प्रेमींनी पोलीस ठाण्यात त्या व्यक्ती विरोधात तक्रार दाखल केली. अशी घटना नाशिकसाठी भूषणावह नाही. अशा घटना थांबल्या पाहिजेत यासाठी आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. नागरिकांनीही प्राण्यांबद्दल सहानुभूती दाखवणे गरजेचे आहे. काहीजण म्हणतात भटकी कुत्रे पिसाळलेली आहेत. मात्र तसं नाही," असं प्राणी प्रेमी शरण्या शेट्टी यांनी सांगितलं.
महानगरपालिकेचे अपयश - श्वानदंश हा चिंतेचा विषय असला तरी याला सर्वस्वी महानगरपालिका जबाबदार आहे. महानगरपालिकेला भटक्या कुत्र्यांचं लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करण्यासाठी निधी मिळतो. मात्र महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी त्यावर काम करताना दिसत नाहीत. वर्षातून फक्त एक किंवा दोन महिने नावाला भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले जाते. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली असून लसीकरण आणि निर्बीजीकरण केल्यानंतर 50 टक्के कुत्र्यातील आक्रमकपणा कमी होऊन ते शांत होतात असं प्राणीप्रेमी शरण्या शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.