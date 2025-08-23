अहिल्यानगर : देश विदेशात प्रसिद्ध असलेल्या नेवासा तालुक्यातील शनि शिंगणापूर येथे शनिवारी शनि अमावस्या निमित्त (Shani Amavasya) भाविकांनी अलोट गर्दी केली होती. तर यंदा मंदिर व्यवस्थापनाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून शनि अमावस्येच्या दिवशी शनि चौथऱ्यावर भाविकांना दर्शनास बंदी घालण्यात आली आहे.
शिंगणापुरात चौथऱ्यावर तैलाभिषेक करण्यास बंदी : श्रावण महिन्याची अमावस्या शनिवारी येत असल्यानं या दिवसाला वेगळं महत्व प्राप्त झालंय. शनि अमावस्यानिमित्त होणाऱ्या गर्दीचा उच्चांक पाहता मंदिर व्यवस्थापनाकडून शनि चौथऱ्यावर शनि भक्तांसाठी प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. शनि शिंगणापूर येथे देश विदेशातून लाखो भाविक दाखल होतात. तर चौथऱ्यावर जाऊन तेलाभिषेक करण्याची सर्वांची इच्छा असते. परंतु, गर्दीचा उच्चांक पाहता देवस्थानने चौथऱ्यावरुन तेलाभिषेक करण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळं अनेक शनिभक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
देवस्थान समितीकडून भाविकांची सोय : भाविकांसाठी सुलभ पार्किंगच्या व्यवस्थेसह आरोग्य, प्रसाद, माहिती सुविधा याची व्यवस्था देवस्थानकडून करण्यात आली आहे. तसेच भाविकांच्या सुरक्षेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्तासह मंदिर व्यवस्थापनाचे सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मंदिर परिसरात गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवलं जात असल्याचं विश्वस्त आप्पासाहेब शेटे यांनी सांगितलं.
विविध सामाजिक उपक्रम : शनिवारी पहाटेपासूनच शनि शिंगणापूर येथील शनि मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली आहे. यावेळी भाविकांकडून "सुर्यपुत्र शनिदेव महाराज की जय", "जय शनिदेव", "पवनपुत्र हनुमान की जय" या सारख्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने खुलून गेला होता. त्याचबरोबर येणाऱ्या भाविकांसाठी मंदिर परिसर तसेच शनि शिंगणापूर गावात विविध संघटनेच्या माध्यमातून अन्नदान, मोफत आरोग्य शिबीर, रक्तदान शिबीर तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले आहे.
