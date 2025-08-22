मुंबई : उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग होण्याची शक्यता असल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. "भाजपाकडं जर बहुमत आहे, तर विरोधी पक्षांकडं मतं मागण्याची गरज काय? डुप्लिकेट शिवसेनेची मतं फुटण्याची भीती आहे का?," असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
हुकूमशाहीविरोधातील भूमिका ठाम : शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "इंडिया आघाडीच्या बैठकीत आम्ही विरोधी पक्षाचे संयुक्त उमेदवार न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना केलेले फोन हे शिष्टाचाराचा भाग आहेत, पण आमची हुकूमशाहीविरोधातील भूमिका ठाम आहे."
...तर मतं मागण्याची गरज काय? : "भाजपानं बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांचे पक्ष फोडले. आमदार-खासदारांना कोट्यवधींना विकत घेतलं आणि आता त्याच पक्षांकडे मतं मागत आहेत. जर तुमच्याकडं बहुमत आहे, तर मतं मागण्याची गरज काय? डुप्लिकेट शिवसेनेची मतं फुटण्याची भीती आहे का?," असा सवाल देखील संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
मतं का फुटणार? : "उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातील असल्यानं आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये अस्वस्थता आहे. प्रतिभा पाटील यांना मराठी म्हणून बाळासाहेबांनी पाठिंबा दिला होता. तशीच भूमिका आंध्र-तेलंगणाचे खासदार घेतील, अशी भाजपाला भीती आहे. तसंच, राहुल गांधींनी निर्माण केलेल्या वातावरणामुळं क्रॉस व्होटिंगची शक्यता वाढली आहे," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
फडणवीसांनी चाणक्यगिरी शिकवू नये : दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांना सी.पी. राधाकृष्णन यांना पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं होतं. यावर संजय राऊत यांनी म्हटलं की, "फडणवीसांनी आम्हाला चाणक्यगिरी शिकवू नये. राधाकृष्णन हे तामिळनाडूचे आहेत. मराठी उमेदवार असता तर चर्चा होऊ शकली असती. आम्ही घटनेचे पालन करतो, तुम्ही ती पायदळी तुडवता," असं म्हणत संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीसांना टोला लगावला.
राज ठाकरे- देवेंद्र फडणवीस भेटीचं स्वागत : "मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील परप्रांतीयांचे लोंढे, समाजजीवनाशी संबंधित समस्या आणि कबूतरबाजीबाबत फडणवीसांशी चर्चा केली. अशा विषयांवर वारंवार भेटी व्हायला हव्यात. तसंच मुख्यमंत्री हे सर्व पक्षांसाठी समान असले पाहिजेत", असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं.
भारत-पाकिस्तान समान्यात भाजपाच्या नेत्यांचे पैसे : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरून संजय राऊत यांनी भाजपा आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. "अमित शाह यांचे पुत्र हे क्रिकेटचे सूत्रधार आहेत. भाजपाचं राष्ट्रभक्तीचे ढोंग यानिमित्तानं उघडं पडलंय. हे सामने जर महाराष्ट्रात किंवा देशात झाले असते, तर आमच्या शिवसेनेनं ते उधळून लावले असते. हिम्मत असेल तर महाराष्ट्र किंवा देशात हे सामने घ्या. मग आम्ही तुम्हाला दाखवतो. तुमच्या दम नाही, तुम्ही पळवाटा शोधता. कारण तुमचे पैसे त्यामध्ये गुंतलेले आहेत," असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.
