10 मतं फुटण्याचा संशय आधीपासूनच होता, पण महाराष्ट्रातून क्रॉस व्होटिंग झालं नाही; संजय राऊतांचं स्पष्टीकरण
कोण कोणाला भेटलं, कोणी कोणाला चहाला बोलावलं, हे आम्हाला माहिती आहे. त्यांच्याकडे पेगासेस असेल, तर आमच्याकडे बरेच अॅक्सिस आहेत", असं संजय राऊत म्हणाले.
Published : September 10, 2025 at 11:44 AM IST
मुंबई : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीची मतं फुटल्यानं या आघाडीच्या ऐक्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील विरोधी खासदारांची 7 मतं फुटल्याचा दावा खासदार श्रीकांत शिंदेंनी केला असून, त्यात उबाठा गटाच्या 5 मतांचा समावेश असल्याचं शिवसेनेचं म्हणणं आहे. मात्र, उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्याचा साफ इन्कार केला असून, या निवडणुकीत सत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. "ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, प्रचंड ताकद, पैसा आहे, त्यांना फक्त 10 मतंच इकडे-तिकडे करता आली. ही 10 मतं कोणती असावीत, याचा अंदाज आम्हाला पहिल्यापासून होता. हा संशय देशभरातला आहे. कोणत्याही एका राज्यातला नाही. कोण कोणाला भेटलं, कोणी कोणाला चहाला बोलावलं, हे आम्हाला माहिती आहे. त्यांच्याकडे पेगासेस असेल, तर आमच्याकडे बरेच अॅक्सिस आहेत", असं संजय राऊत म्हणाले. ते मुंबईत बोलत होते.
आमची 15 मतं अवैध ठरवली - संजय राऊत : संजय राऊत म्हणाले की, गेल्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत जगदीप धनखड यांना 75 टक्के मतं मिळाली होती. त्यात आणि आताच्या विजयात मोठी तफावत आहे. आमची 314 मतांची ताकद होती, 300 मतं मिळाली. जी 15 मतं अवैध ठरवली गेली, ती इंडिया आघाडीला मिळणार होती हे स्पष्ट झालंय. शेवटी निवडणूक निर्णय अधिकारी कोणाचे असतात, हे सर्वांना माहिती आहे. जसं महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत झालं, तसं तिकडेही होऊ शकतं. अवैध ठरलेल्या 15 मतांवरील खूण ही इंडिया आघाडीचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावासमोर केलेली खूण होती. ती मतं अवैध ठरवण्यात आली. त्यानंतरही तुम्ही म्हणता क्रॉस व्होटिंग झालंय. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, प्रचंड ताकद, पैसा आहे, त्यांना फक्त 10 मतंच इकडे-तिकडे करता आली. ही 10 मतं कोणती असावीत, याचा अंदाज आम्हाला पहिल्यापासून होता. हा संशय देशभरातला आहे. कोणत्याही एका राज्यातला नाही. कोण कोणाला भेटलं, कोणी कोणाला चहाला बोलावलं, हे आम्हाला माहिती आहे. त्यांच्याकडे पॅगासेस असेल, तर आम्हाकडे बरेच अॅक्सिस आहेत, असंही राऊत म्हणाले.
त्यांना मेंदू नाही : महाराष्ट्रातून शिवसेना 5 (ठाकरे गट) आणि शरद पवार गटाची 2 मतं फुटल्याचा दावा शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आला. याविषयी विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले, अजिबात नाही. नशीब त्यांनी आमची 25 आणि शरद पवारांची 27 मतं फुटल्याचा दावा केला नाही. असं विधान करणाऱ्यांना मेंदू नाही. हे कोण लागून गेले, आमची मतं फोडणारे? आमच्या पक्षासोबत जे निष्ठावंत ताकदीनं राहिले आहेत, त्यांचा तुम्ही अपमान करीत आहात. स्वतः विकले गेले आणि इतरांवर शिंतोडे उडवताहेत. शहाणपणा करू नका. नेपाळमध्ये लोक रस्त्यावर आले, तसं तुमच्या बाबतीत महाराष्ट्रात व्हायला वेळ लागणार नाही, असा इशाराही संजय राऊतांनी दिला.
कॅबिनेटमध्ये गँगवॉर होणं बाकी : राऊत म्हणाले, आमच्याकडे कोणीही नाराज नव्हतं, ना शरद पवारांकडे, ना काँग्रेसमध्ये. नाराज कोणी असेल, तर ते भाजपामध्ये होते. प्रत्येकाची मतं प्रत्येकाला पडलेली आहेत, इतकंच मी सांगतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या महाराष्ट्रात स्वतःचं स्थान सांभाळावं. तुमच्या कॅबिनेटमध्ये आता गँगवॉर व्हायचं बाकी आहे. ठाण्यात, नवी मुंबईत होणार आहेच. गणेश नाईक नेपाळ स्टाईल क्रांतीची मशाल घेऊन उभे आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
जगदीप धनखडांना शोधू काढा : राऊत म्हणाले, आम्ही नाराज, निराश नाही. आम्ही लढलो. 300 मतांचा आकडा लहान नाही. त्यांना (भाजपा) ऐरव्ही बिजू जनता दल, केसीआर, अकाली दलाची मतं मिळायची, पण यावेळेस ते तटस्थ राहिले. ते त्याच दहशत आणि भीतीमुळे. या सगळ्यांनी आम्हाला मतदान करण्याचा विचार केला होता. शेवटी भय, दहशत, सत्तेचा गैरवापर झाला. नवीन उपराष्ट्रपतींवर आम्ही जबाबदारी देणार आहोत, ती म्हणजे माजी राष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा शोध घेण्याची. राज्यसभा सुरू झाल्यानंतर आम्ही हा मुद्दा उपस्थित करू. एखादी एसआयटी स्थापन करता येईल का, याबाबत मागणी करू, असं संजय राऊतांनी सांगितलं.
हेही वाचाः
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शहरांप्रमाणेच मुंबईचादेखील विकास सुरू; भूषण गगराणींनी स्पष्टच सांगितलं
शिवसेना नेते नरेश म्हस्केंना हायकोर्टाचा दिलासा, खासदारकीला आव्हान देत राजन विचारेंनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली