प्राण्यांवर हल्ला करणारी महाकाय मगर विहिरीत बसली लपून; वनविभागानं हात टेकल्यानंतर ग्रामस्थांनी कशी केली सुटका?

मगरीसोबत ग्रामस्थ आणि वन विभागाचे कर्मचारी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 3, 2025 at 7:47 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 9:03 AM IST 2 Min Read

सांगली : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील अग्रण धुळगावमध्ये महाकाय मगर जेरबंद करण्यात आली आहे. एका शेतकऱ्याच्या विहिरीमध्ये या मगरीचं वास्तव्य होतं. या मगरीकडून मागील काही दिवसांपासून प्राण्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यामुळं त्या मगरीला पकडण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. वन विभाग, ग्रामस्थ आणि प्राणी मित्रांच्या अथक प्रयत्नानंतर तब्बल सात ते आठ फूट लांब मगर पकडण्यात यश आलं. मगरीला पकडण्याचा प्रयत्न अयस्वी : अग्रण धुळगावमधील शेतकरी संतोष भोसले यांच्या एका पडक्या विहिरीमध्ये एका मगरीचं गेल्या वर्षभरापासून वास्तव्य होतं. अग्रणी नदीला आलेल्या पुरानंतर ही मगर उलट्या दिशेनं वाहत अग्रण धुळगावमध्ये पोहोचली होती. नदीतील पाणी अटल्यानंतर मगरीनं काळ्या ओढ्यातून नदीच्याशेजारी असणाऱ्या पडक्या विहिरीचा आसरा घेतला. यानंतर मगरीनं आसपासच्या परिसरात असणाऱ्या जनावरांवर हल्ले केले. यात शेळ्या आणि कुत्र्यांना मगरीनं ठार केलं होतं. यासह एका बैलावरदेखील या मगरीनं हल्ला केला होता. त्यानंतर भीतीपोटी संतोष भोसले हे आपल्या शेतातलं घर सोडून गावात राहायला गेले. याबाबत वन विभागालादेखील माहिती देण्यात आली होती. चार ते पाच वेळा वन विभागाकडून या मगरीला पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र वनविभागाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते.

