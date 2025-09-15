स्पेशल 26 चित्रपटाप्रमाणे डॉक्टरच्या घरावर आयकरचा छापा, कोट्यवधीचं सोनं आणि रोकड लंपास
स्पेशल 26 चित्रपटाच्या कथेप्रमाणे सांगलीमध्येही एक खोटा छापा टाकून कोट्यवधी रुपये लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
सांगली : अक्षय कुमारच्या स्पेशल 26 चित्रपटाचा वास्तव रिमेक कवठेमहांकाळमध्ये घडला आहे. एका डॉक्टरच्या घरावर आयकर अधिकारी असल्याचं भासवून दोन कोटीच्या आसपास सोनं आणि रोकड लंपास करण्यात आली आहे. चित्रपटामधील दृश्याप्रमाणे हुबेहूब हा सगळा प्रकार घडल्यानं पोलीस यंत्रणा देखील चक्रावली आहे.
कसा घडला प्रकार? : कवठेमहांकाळ शहरामध्ये एका डॉक्टरच्या बाबतीत 'स्पेशल 26' या अक्षय कुमारच्या चित्रपटाचा रिमेक घडलाय. चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे तीन पुरुष, एक महिला हे आयकर अधिकारी असल्याचं सांगत डॉक्टर जगन्नाथ म्हेत्रे यांच्या घरात शिरले. डॉक्टरांना आम्ही आयकर विभागाकडून आल्याचं सांगत घराचं सर्च वॉरंट दाखवलं. मग एखाद्या खऱ्याखुऱ्या छाप्याप्रमाणे डॉक्टर म्हेत्रे यांच्या घराची झाडाझडती सुरू केली, अशी माहिती म्हेत्रे यांनी दिली.
दागिने आणि 16 लाखांची रोकड केली गोळा : रविवारी रात्री अकराच्या सुमारास त्यांनी म्हेत्रे कुटुंबाला एका जागेवर बसवून ठेवत, घरातील कपाट-लॉकरची झाडा-झडती घेण्यास सुरुवात केली आणि घरातून तब्बल एक किलोच्या आसपास सोन्याचे दागिने आणि 16 लाखांची रोकड गोळा केली. हा सर्व प्रकार सुमारे तासभर सुरू होता आणि डॉक्टर म्हेत्रे यांना देखील ही खरीखुरी आयकर विभागाची धाड असल्याचं वाटलं.
बोगस आयकर विभागाची धाड : खोट्या छाप्यानंतर या चौघांनी जाताना घरातून डॉक्टर म्हेत्रे यांच्या सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर देखील काढून घेतला आणि मुद्देमालासह तिथून पोबार केला. हे अधिकारी जाताच भेदरलेल्या म्हेत्रे यांनी आपल्या वकिलांना फोन केला आणि आपल्या घरी आयकर विभागाची धाड पडल्याचं सांगितलं. मग अशाप्रकारे रात्रीच्या वेळेस धाड पडत नाही याची खात्री केली आणि मग आपल्या घरावर बोगस आयकर विभागाची धाड पडल्याचं डॉक्टर म्हेत्रे यांच्या निदर्शनास आलं.
घटनास्थळी पोलीस दाखल : या घटनेनंतर डॉक्टर म्हेत्रे यांनी कवठेमंकाळ पोलिसांना तातडीने याची कल्पना दिली. घटनास्थळी पोलिसांनी रात्री दाखल होत तपास सुरू केला. या घटनेमध्ये म्हेत्रे यांच्या घरातून एक किलोच्या आसपास सोने आणि 16 लाखांची रोकड आतापर्यंत या तोतया अधिकाऱ्यांनी नेल्याचं समोर आलंय. आता याप्रकरणी कवठेमहांकाळ पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाप्रमाणे तीन पुरुष, एक महिला मिळून टाकलेल्या आयकर विभागाच्या छाप्याच्या घटनेनं जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
