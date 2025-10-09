कफ सिरप मृत्यू प्रकरण : मध्यप्रदेश सरकार कुणाला सोडणार नाही; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचा इशारा
छिंदवाड्यात कफ सिरपमुळं बालकांचा मृत्यू तर काही गंभीर झालेत. त्यांच्यावर नागपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव नागपूरमध्ये आले होते.
Published : October 9, 2025 at 7:01 PM IST
नागपूर : मध्य प्रदेशमधील छिंदवाडा इथं 'कफ सिरप' घेतल्यानं अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तर कफ सिरप घेतल्यामुळं गंभीर असलेल्या लहान मुलांवर नागपूरमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. गुरूवारी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उपचार घेत असलेल्या मुलांची भेट घेत डॉक्टरांशी चर्चा केली आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी "या प्रकरणातील आरोपींना प्रदेश सरकार सोडणार नाही," अशी प्रतिक्रिया दिली.
आमचं सरकार संवेदनशील : "तामिळनाडूमध्ये कफ सिरप तयार करणाऱ्या कंपनीच्या मालक आरोपीला अटक केली आहे. तामिळनाडू सरकार या प्रकरणात योग्य प्रकारे सहकार्य करत नाही. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. औषधांची जबाबदारी ही औषधं बनवणाऱ्या कंपनीची असते. आमच्याकडूनही काही चुका झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात मध्य प्रदेश शासनानं संबंधितांवर कारवाई केली आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी डॉक्टर हे औषध देत होते त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई केली आहे. कफ सिरप प्रकरणाबाबत आमचं सरकार संवेदनशील आहे. ज्या राज्यात अशी औषधं बनतात. तिथल्या सरकारनं आरोपींवर कठोर कारवाई करावी," अशी मागणी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी केली आहे.
आमचं सरकार दोषींना सोडणार नाही : "या प्रकरणात जे राजकारण करत आहेत. त्यांनी आधी तामिळनाडूत जाऊन कंपनीला ड्रग परवाना कसा दिला हे विचारावं. एकदा परवाना रद्द झाल्यावर त्यांना पुन्हा परवाना कसा दिला. एवढ्या लहान जागेत ही फॅक्टरी कशी सुरू होते. यावर काँग्रेसच्या मित्रांनी तामिळनाडूमध्ये आंदोलन करावं. वाटल्यास राहुल गांधींनी ही जावं. ज्या पद्धतीची घटना घडली आहे. या प्रकरणातील कोणत्याही दोषीला सोडणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल," असं मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले.
