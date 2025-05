ETV Bharat / state

Published : May 19, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:29 PM IST

मुंबई : कोरोना म्हणजेच कोविड असं नाव जरी काढलं तर आजही अनेकांना धडकी भरते. सन 2019 ते 2021 या तीन वर्षांत अनेकांनी कोरोना रुग्ण जवळून पाहिले आहेत. यात अनेकांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गमावलं आहे. या तीन वर्षांच्या काळात अनेकांच्या काळ्या आठवणी आहेत. मात्र, आता पुन्हा एकदा कोरोनाचा नवा विषाणू तज्ज्ञांना आढळला आहे. त्यामुळं सध्या मेडिकल क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात मात्र या तीन वर्षांत सरकार आणि प्रशासनानं केलेल्या कामावर सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत. अशातच हा नवीन व्हेरिएंट आल्यानं त्याला प्रतिकार करण्यासाठी आपण तयार आहोत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याचं कारण म्हणजे, मुंबईत दोन रुग्णांचा झालेला मृत्यू आहे. केईएम रुग्णालयात दोन रुग्णांचा मृत्यू : मुंबई महानगरपालिका संचलित केईएम रुग्णालयात दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या रुग्णांची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. यामध्ये एका 14 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, या मुलीचा मृत्यू कोविडनं झाल्याची बाब रुग्णालय प्रशासनानं फेटाळली असून, या मुलीला मूत्रपिंडाचा त्रास होता. मूत्रपिंडाच्या आजारानं ती ग्रस्त होती. त्यामुळं तिच्या मृत्यू झाल्याचं रुग्णालय प्रशासनानं म्हटलंय. तर यातील दुसरा मृत्यू एका 59 वर्षीय महिलेचा आहे. या महिलेची देखील कोविड चाचणी पॉझिटीव्ह आली होती. मात्र, या महिलेचा देखील मृत्यू कोरोना नाही तर या महिलेला कर्करोगाचा त्रास होता. त्यामुळं मृत्यू झाल्याचं केईएम रुग्णालय प्रशासनानं म्हटलंय.



दोन्ही रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह : रुग्णालय प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, दोनही रुग्णांच्या फुफ्फुसांवर कोविडचा कोणताही परिणाम आढळला नाही. दोघानाही कोविडचा सौम्य संसर्ग झाल्याचं आढळून आलं आहे. हा केवळ योगायोग आहे. रुग्णालयात रुग्णाच्या मृत्यूनंतर कोविड चाचण्या नियमितपणे घेतल्या जातात आणि या प्रक्रियेअंतर्गत दोन्ही रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे, असं रुग्णालय प्रशासनानं म्हटलंय. मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या मते, साधारणपणे एका महिन्यात 8 ते 9 कोविड रुग्णांची प्रकरणे आढळतात. आपण मागील काही दिवसात हवामानातील बदलामुळं यामध्ये थोडी वाढ झाल्याचं पालिकेच्या आरोग्य विभागानं म्हटलंय. माहिती देताना डॉक्टर राजेश डेरे आणि कपिल झिरपे , अविनाश भोंडवे (ETV Bharat Reporter) योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी : नायर रुग्णालय न्याय वैद्यक शास्त्र विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर राजेश डेरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सध्याचा जो कोरोना विषाणू आहे, तो बाहेरील देशात जास्त आहे. सध्यातरी आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात त्याचा धोका नाही. काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. आपण योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी. मास्क लावणं, स्वच्छता पाळणं, आपण जेव्हा गर्दीत जाऊ त्यावेळी योग्य ते अंतर राखणं गरजेचं आहे. तुम्ही मास्क नाही लावला तरी स्वच्छ रुमालाने गर्दीच्या ठिकाणी तोंड, नाक झाकू शकता. कोरोनाचा प्रभाव अद्याप तरी आपल्याकडं दिसत नसला तरी, खबरदारी ही घ्यायलाच हवी".

