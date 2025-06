ETV Bharat / state

कोरोना बाबतच्या केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी, सूचनांमध्ये काय आहे महत्त्वाचं? - CORONA GUIDELINES

(१) जिल्हा, उपजिल्हा पातळीवर तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये, इतर शिक्षण/तृतीय सेवा संस्था, महानगरपालिका/नगरपरिषद रुग्णालये आणि इतर सर्व आंतररुग्ण सेवा सुविधांमध्ये रुग्णालयांच्या तयारीचा आढावा घेतला जावा. रोगनिदान, आवश्यक औषधे, PPEs, आयसोलेशन बेडस्, मेडीकल ऑक्सिजन, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर बेडस् यांच्या पुरेशा उपलब्धतेवर भर देण्यात यावा. PSA plants ची कार्यक्षमता आणि एकंदर Oxygen Preparedness सुनिश्चित करण्यासाठी Mock Drills घेण्यात यावे. याबाबतच्या केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल तात्काळ सादर करावा.

(२) केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या "Operational Guidelines for Revised Surveillance Strategy in context of COVID-१९" नुसार सर्व SARI प्रकरणे आणि ILI प्रकरणांपैकी ५% प्रकरणांचे नमुने चाचणीसाठी पाठवणे महत्वाचे आहे.



(३) पॉझिटिव्ह चाचणीच्या SAFI प्रकरणांचे नमुने संपूर्ण whole genomic sequencing साठी Regional VRDL Centres कडे पाठविणे आवश्यक आहे.



(४) IDSP अंतर्गतच्या District Surveillance Unit नी त्यांच्या क्षेत्रातील SARI/ILI प्रकरणांचा trend वर बारकाईने लक्ष ठेवावे. सर्व ILI/SARI मधील SARI प्रकरणांच्या प्रमाणाचे monitoring करावे.



(५) COVID-१९ शी संबंधित सर्व माहिती (data) विशिष्ट सहव्याधी आजारांसह IDSP-IHIP वर नियमितपणे भरावा.



(६) हाताची स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, खोकण्याचे शिष्टाचार (खोकताना/शिंकताना तोंड किंवा नाक झाकणे), सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे इ. यासारख्या स्वच्छतापूर्ण वर्तनाचे समुदायाने पालन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी IEC उपक्रम हाती घ्यावेत. विशेषत्वाने वृध्द, सहव्याधी असलेले लोक आणि रोगप्रतिकारक शक्तीची कमतरता असलेले या गटातील लोकांनी कमी हवेशीर किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे किंवा अशा ठिकाणी Face Mask वापरावा.



(७) तीव्र श्वसन आजाराची लक्षणे असलेल्या रुग्णांनी त्यांच्या आरोग्याचे स्वयंनिरीक्षण ठेवावे आणि जर धाप लागणे, छातीत दुखणे इत्यादी लक्षणे जाणवल्यास जवळच्या आरोग्य सुविधांना (health facilities) कळवावे.



