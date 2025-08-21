मुंबई : वराह हा दशावतारातील तिसरा अवतार मानला जातो. त्यामुळं येत्या 25 ऑगस्ट रोजी वराह जयंतीनिमित्त राज्यभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केलीय. त्यावरून शिवसेना (उबाठा) आणि अजित पवारांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नितेश राणेंसह भाजपाला डिवचलं असून, "नितेश राणे आणि त्यांच्या अनुयायांनी वराह जयंती वराह अवतारात साजरी करावी," असा खोचक टोला लगावला.
राज्यभर जयंती साजरी व्हावी : मंत्री नितेश राणे यांनी 20 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे. "हिंदू धर्मातील दशावतारांपैकी वराह देव (भगवान) हा तिसरा अवतार मानला जातो. या वसुंधरेचा वराह देव हा संवर्धक आणि रक्षक असून सर्व प्रकारच्या दृष्ट प्रवृत्तीचा नाश करणारा आहे. 25 ऑगस्ट रोजी वराह जयंती येत असून, या दिनाचं धार्मिक तसंच सांस्कृतिक महत्त्व अपार आहे. वराह भगवानाच्या पूजनानं वसुंधरा, समाजात धर्म, सदाचार आणि पर्यावरण रक्षणाची जाणीव जागृत होते. हिंदू समाजामध्ये या जयंतीबद्दल मोठा आदरभाव असून, राज्यभर ही जयंती अधिकृतरीत्या साजरी व्हावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे," असं नितेश राणे यांनी पत्रात म्हटलंय.
अधिसूचना काढण्यात यावी : याचबरोबर, "25 ऑगस्ट भाद्रपद शुद्ध द्वितीया हा दिवस राज्यभर वराह जयंती उत्सव दिन म्हणून घोषित करावा, शासनामार्फत जिल्हा पातळीवर व प्रमुख शहरांमध्ये सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करावेत, शाळा व महाविद्यालयांमध्ये वराह भगवानाच्या इतिहास व संदेशावर व्याख्यानं आयोजित करावीत, मंदिरांमध्ये विशेष पूजा-अर्चा व भक्तीचं आयोजन करण्यात यावं. यासाठी योग्य ती अधिसूचना काढण्यात यावी," अशी विनंती देखील नितेश राणे यांनी पत्रात केलीय.
सुषमा अंधारेंचा खोचक टोला : शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी यावरून भाजपा आणि नितेश राणेंना डिवचलं आहे. "वराह जयंतीच्या निमित्तानं नितेश राणे आणि त्यांच्या सर्व अनुयायांना लक्ष लक्ष शुभेच्छा. नितेश राणे आणि त्यांच्या अनुयायांनी वराह जयंती वराह अवतारात साजरी करावी. नितेश राणे कायम जरी बडबडत असले, तरी त्यांची विधानं अत्यंत महत्त्वाची असतात. ती गांभीर्यानं घेतली पाहिजेत. वराह जयंतीच्या निमित्तानं त्यांनी केलेली मागणी महत्त्वाची आहे. आपल्याला जरी विसर पडला असला, तरी नितेश राणेंना पूर्वजांचा विसर पडला नाही, ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. दहीहंडी उत्सवात जसं गोविंदा, गोपाळा म्हणून गोविंदांच्या टोळ्या वावरतात, अगदी तसं वराह जयंतीदिनी नितेश राणे आणि त्यांच्या समर्थकांनी वराह अवतारात संपूर्ण दिवस काढायला हवा. वराह अवतारात हा दिवस साजरा करायला हवा, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं वराह जयंती साजरी होईल," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
स्वतःच्या घरापासून सुरुवात करा - अमोल मिटकरी : "नितेश राणे यांनी त्याची सुरुवात आधी स्वतःच्या घरापासून करावी. आसपास काही वराह असतील, तर ती पकडून आणावी आणि त्यांची पूजा करावी. वराह जयंती म्हणजे फोटोची पूजा नव्हे, प्रत्यक्ष वराहांची पूजा हवी. ती त्यांनी घरातच करावी. त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा," अशी खोचक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार अमोल मिटकरी यांनी दिलीय.
विरोध कराल, तर खबरदार - नितेश राणे : "वराहला हिंदू धर्मात विष्णूचा अवतार मानलं जातं. वराहचे महत्त्व काय आहे, यासाठी भावी पिढीला माहिती व्हावी, यासाठी येत्या 25 तारखेला वराह जयंती साजरी करण्याचं आवाहन मी महाराष्ट्रातील हिंदू समाजाला करतो. मी स्वतः नवी मुंबईत वराह जयंतीच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. कोणीही कुठंही विरोध करत असेल, तर हिंदू समाज चोख प्रत्युत्तर देईल. आम्ही कोणाच्या सणासुदीला वाकड्या नजरेनं पाहत नाही. त्यामुळं आमच्या सणाविषयी कोणी तक्रारी केल्या, तर आम्ही ते खपवून घेणार नाही. पाठ्यपुस्तकात भगवान वराहाविषयी धडा यावा, अशी मागणी आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत पत्र लिहिलंय. यासंदर्भातील अभ्यास शिक्षण खातं करेल," अशी प्रतिक्रिया नितेश राणे यांनी दिलीय.
हेही वाचा :