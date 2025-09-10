बीडमध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये झाडांची कत्तल; तब्बल 70 वर्षे वयाची झाडं तोडली, जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश
बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली आहे. यामध्ये काही झाडं ही 70 वर्षे जुनी होती. यामुळे पर्यावरण प्रेमींमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
बीड : जिल्ह्यात 7 ऑगस्ट रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्या हस्ते 30 लाख वृक्ष लागवडीचा विक्रम केला गेला. या विक्रमाची नोंद 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड' रेकॉर्ड्समध्ये देखील करण्यात आली. या उपक्रमामुळे पर्यावरण संरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडून एक सकारात्मक पाऊल पडलं. पण त्यानंतर केवळ एक महिना उलटला असतानाच एक चिंताजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये शासकीय कार्यालयांमध्ये झाडांची कत्तल केली जात असल्याचं दिसून येत आहे. यातीत काही झाडं ही 70 वर्षांची होती. यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. एका बाजूला पालकमंत्री वृक्ष लागवडीसाठी प्रयत्न करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच वृक्षतोड केली जात आहे. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसंच, नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्हाधिकारी काय म्हणाले? : या प्रकाराची चौकशी करण्याचं आश्वासन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिलं आहे. वास्तविक, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या हस्ते 7 ऑगस्ट रोजी 30 लाख वृक्षांची लागवड करण्यात आली. या उपक्रमाची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये देखील करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी बीडमध्ये रस्ता रुंदीकरणाची कामं करताना मोठ्या प्रमाणावर झाडं तोडली गेली. पण या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. त्यांनी माहिती घेत असल्याचं सांगितलं, "माझ्या समोर ही बातमी आली आहे, परंतु त्यावर सविस्तर माहिती घेणं आवश्यक आहे. आजच या प्रकरणाचा तपास करून मी योग्य कार्यवाही करीन." असं जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी सांगितलं.
झाडं तोडायला कोणाची परवानगी? : 70 वर्षे जुन्या झाडांच्या कत्तलीला कोणत्या शासकीय विभागाची परवानगी आहे का? हा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. पण वन विभागानं या झाडांच्या तोडणीला परवानगी दिली आहे का? किंवा बीड नगर पालिकेनं यासाठी परवानगी दिली आहे का? यावर कोणाकडूनही ठोस उत्तर मिळालेलं नाही. या संदर्भात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सांगितलं, “अजितदादा वृक्ष लागवडीचे मोठे प्रयत्न करत आहेत, परंतु अशा परिस्थितीत झाडांची कत्तल होणं अत्यंत चिंताजनक आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.”
वृक्षतोडीवर सुधाकर देशमुख यांची तीव्र प्रतिक्रिया : तीन ट्रक भरून झाडे तोडली गेली आहेत. या कृत्यावर वृक्ष मित्र आणि पर्यावरण प्रेमी सुधाकर देशमुख यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. "या झाडांची कत्तल करणं अत्यंत खेदजनक आहे. संबंधित कारागृह अधिकाऱ्यांविरुद्ध आम्ही कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. आम्ही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे तसंच पालकमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली आहे आणि या प्रकरणी आंदोलन देखील केलं आहे." त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आणि प्रशासनानं वृक्ष लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. वृक्षतोडीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ दंडात्मक कार्यवाही होणं आवश्यक आहे, अशी मागणीही सुधाकर देशमुख यांनी केली.
सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांची प्रतिक्रिया : जिल्ह्यात एकीकडे वृक्ष लागवडीचे प्रयत्न कमी होत असताना, दुसरीकडे वृक्षतोडीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितलं, "जिल्हा प्रशासनानं या वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी कोणतीही ठोस पावलं उचललेली नाहीत. वन विभाग मात्र या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत आहे." विशेषतः जिल्हा कारागृह परिसरातील 70 वर्षे जुनी मोठी झाडं तोडली गेली. या झाडांच्या कत्तलीबाबत प्रशासनाने त्वरित कारवाई केली पाहिजे. "या प्रकरणी जिल्हा कारागृह अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी," असं गणेश ढवळे यांनी स्पष्ट केलं.
