रायगड जिल्ह्यात पावसाची संततधार कायम, माणगाव जलमय; मुंबई-गोवा महामार्ग अवजड वाहनांसाठी बंद - MUMBAI GOA HIGHWAY

रायगड जिल्ह्यात आजही पावसाची संततधार सुरू असून पावसाचा जोर कालच्या तुलनेत किंचित कमी झाला असला तरी अधूनमधून मुसळधार सरी कोसळत आहेत.

Continuous rain continues in Raigad district
रायगड जिल्ह्यात पावसाची संततधार कायम (Source- ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 1:26 PM IST

रायगड : जिल्ह्यात आजही पावसाची संततधार सुरू असून पावसाचा जोर कालच्या तुलनेत किंचित कमी झाला असला तरी अधूनमधून मुसळधार सरी कोसळत आहेत. सलग सहाव्या दिवशी पावसाचा तडाखा बसत असून, विशेषतः माणगाव तालुक्यातील परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. माणगाव शहर जलमय झाले असून, माणगाव रेल्वे स्टेशन परिसर, नाणोरे, बामणोली, भादाव याठिकाणी अजूनही पाणी साचले आहे. बामणोली रोडवर पाणी साचल्याने अनेक वाहने पाण्यात बुडाली आहेत.

नागोठणे, महाड भागातील पुराचे पाणी ओसरले : दरम्यान, महाड परिसरात काहीशी परिस्थिती सुधारली आहे. सावित्री नदीची पाणीपातळी घटल्याने महाडकरांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. नागोठणे, महाड भागातील पुराचे पाणी ओसरले असून, सावित्री आणि अंबा नद्या इशारा पातळीखालून वाहत आहेत. मात्र रोहा येथील कुंडलिका नदी अजूनही इशारा पातळीवरून वाहत आहे.

मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला : दक्षिण रायगडमध्ये कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गालाही बसला आहे. माणगावजवळील गोद नदीवरील कळमजे पुल धोकादायक ठरू नये म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने हा मार्ग अवजड वाहनांसाठी बंद केला आहे. काल रात्री सुमारे पाच तास महामार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला होता. नागरिक आणि प्रवाशांनी सुरक्षित पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, तसेच कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन माणगावचे पोलिस उपविभागीय अधिकारी पुष्कराज सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

रायगड जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी : हवामान विभागाने आज रायगड जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी केला असून, प्रशासनाने सर्व यंत्रणांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यातील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रशासनाने परिस्थिती धोकादायक नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, माणगावसह काही भागांत अजूनही पूरस्थिती कायम असल्याने नागरिकांना दक्ष राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

