मुंबई : कबुतरखान्यांबाबत उच्च न्यायालयानं नोंदवलेल्या निरीक्षणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "लोकांचं आरोग्य सर्वात महत्त्वाचं आहे. आरोग्याच्या प्रश्नावर तडजोड करता येत नाही. त्यासोबतच काही आस्थेचे विषय आहेत, त्यातूनही मार्ग काढले पाहिजेत. काही अशी ठिकाणं आहेत, जिथं मानव वस्ती नसेल, तिथं कबुतरांना खाद्य देता येईल किंवा ठराविक वेळेत खाद्य देण्याच्या पर्यायावरही चर्चा होऊ शकते. हा वादाचा विषय नाही, समाजाचा विषय आहे. त्यामुळं समाजाचं आरोग्य आणि आस्था विचारात घेऊन योग्य प्रकारे मार्ग काढू", अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. तसंच दादरमध्ये कबुतरखान्यावरून झालेल्या हिंसक आंदोलनाविषयी विचारलं असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "काही लोकांना यातही महापालिकेच्या निवडणुकीच्या संभावना दिसत आहेत. त्यामुळं एका समाजाला दुसऱ्याविरोधात आणि एका भाषिकाला दुसऱ्या भाषिकाविरोधात भडकवून, भांडणं लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. ते यशस्वी होणार नाहीत. कारण, मुंबईची प्रकृती वेगळी आहे."
मांस बंदीचा निर्णय घेतलेला नाही : 15 ऑगस्टला मांस बंदीवरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला देवेंद्र फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलं. ते म्हणाले, "15 ऑगस्टला मांस बंदी करण्याचा कुठलाही निर्णय आमच्या सरकारनं घेतलेला नाही. 1988 सालापासून हा निर्णय महाराष्ट्रात लागू आहे. त्यावेळेस तसा शासननिर्णय देखील काढण्यात आला होता. अनेक महापालिकांनी असा निर्णय घेतल्याचं माध्यमांमधून कळल्यानंतर, मी त्यांना विचारणा केली. त्यावेळेस 1988 चा शासन निर्णय पाठवून त्यांनी मला असं सांगितलं, की ते दरवर्षी याबाबत निर्णय घेतात. अगदी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची प्रत मला पाठवली. कोणी काय खावं, हे ठरवण्यात सरकारला काहीही रस नाही. आमच्यासमोर खूप प्रश्न आहेत. त्यामुळं मला वाटतं, की विनाकारण वादंग तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. काही लोक तर शाकाहाऱ्यांना नपुंसक म्हणालायला लागले. हा मूर्खपणा बंद करावा", असं आवाहन देवेंद्र फडणवीसांनी केलं.
धनंजय मुंडेंनी घेतली भेट :
- मंत्रीपद गेल्यानंतरही शासकीय बंगला न सोडणाऱ्या धनंजय मुंडेंनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृह याठिकाणी भेट घेतली. मुंबईत मोठा फ्लॅट असताना देखील मुंडे यांनी शासकीय निवासस्थान न सोडल्याचं वृत्त माध्यमांमध्ये आल्यानंतर झालेली ही भेट विशेषार्थानं महत्त्वाची ठरली. या भेटीतील तपशील अद्याप बाहेर आलेला नाही. किंबहुना मुख्यमंत्री वा धनंजय मुंडे यांनी यावर अधिकृत भाष्य केलेलं नाही.
- दरम्यान, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. ही भेट नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाबाबत होती का, असं विचारलं असता मुख्यमंत्री म्हणाले, "ही भेट त्यांच्या खात्यासंदर्भात होती. पालकमंत्रीपदाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही."
'आयबीएम'सोबत सामंजस्य करार : जगातील सगळ्यात मोठ्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या आयबीएम अर्थात इंटरॅशनल बिझनेस मशिन्स कॉर्पोरेशन या कंपनीनं बुधवारी मुंबईत आपलं एक्सपिरियन्स सेंटर सुरू करण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. याबाबत माध्यमांना माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "विशेषतः कॉन्टम कंम्प्युटिंगसंदर्भात हे सेंटर काम करणार आहे. एआय आणि कॉन्टम कंम्प्युटिंगमुळं संपूर्ण जग बदलत आहे. आज आम्ही आयबीएम एक सामंजस्य करार देखील केला. कॉन्टम कंम्प्युटिंगमध्ये शेती, लॉजिस्टिक, आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात त्यांच्यासोबत भागिदारी करीत आहोत. त्यासोबतच कॉन्टम कंम्प्युटिंगच्या क्षेत्रात मानव संसाधन निर्मितीही आयबीएमसोबत करणार आहोत," असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :