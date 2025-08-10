Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

अंबाबाई देवीच्या मूर्तीवर संवर्धन प्रक्रिया, उद्यापासून दोन दिवस दर्शन बंद; देवस्थान समितीकडून भाविकांना आवाहन - MAHALAXMI TEMPLE IN KOLHAPUR

भाविकांना या कालावधीत काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असली तरी, त्यांच्या सुविधेसाठी मंदिर प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं जात आहे.

Kolhapur Conservation process on Ambabai Devi's idol, darshan closed for two days from tomorrow
अंबाबाई देवीच्या मूर्तीवर संवर्धन प्रक्रिया, उद्यापासून दोन दिवस दर्शन बंद! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या कोल्हापुरच्या अंबाबाई मंदिरात देवीच्या मूळ मूर्तीवर रासायनिक संरक्षण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. कोल्हापुरातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मागणीनुसार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून मूर्तीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी ही विशेष प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे. मात्र, दरवर्षीप्रमाणेच आताची मूर्तीची पाहणी आणि आवश्यक संवर्धन प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळं भाविकांनी घाबरून जाऊ नये, असं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून आवाहन करण्यात आलं आहे.

देवीच्या मूर्तीचं दर्शन भाविकांना मिळू शकणार नाही, पण... : या संवर्धन प्रक्रियेमुळं श्रावण महिन्यात, सोमवार 11 ऑगस्ट आणि मंगळवार 12 ऑगस्ट 2025 या दोन दिवसांत मूळ देवीच्या मूर्तीचं दर्शन भाविकांना मिळू शकणार नाही. मात्र देशभरातून मंदिरात दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मूर्तीच्या संवर्धन प्रक्रियेच्या काळात देवस्थान समितीनं भाविकांसाठी पितळी उंबऱ्याच्या आत उत्सवमूर्ती आणि श्रीकलश ठेवण्याची सोय केली आहे. त्यामुळं भाविकांना मंदिराच्या पितळी उंबऱ्याच्या बाहेरूनच उत्सवमूर्ती आणि कलशाचं दर्शन घेता येणार आहे.

11 आणि 12 ऑगस्टला ही प्रक्रिया : देवीची मूर्ती सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीनं कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि देवस्थान समितीनं भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडे वेळोवेळी पाहणीसाठी आग्रह केला होता. त्यानुसार मागे 16 एप्रिल 2024 रोजी तज्ज्ञांनी मूर्तीची पाहणी करत संवर्धन प्रक्रिया केली होती. त्यानंतर 12 जून 2025 रोजी पुरातत्त्व विभागाच्या महासंचालकांना देवस्थान समितीनं मूर्तीची पुन्हा पाहणी करून तातडीनं संरक्षण प्रक्रिया राबविण्याची विनंती पत्र लिहून केली होती. त्यानुसार आता 11 आणि 12 ऑगस्ट या दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

रासायनिक संवर्धनाच्या उपाययोजना : भाविकांना या कालावधीत काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असली तरी, त्यांच्या सुविधेसाठी मंदिर प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या काळात संयम बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन देवस्थान समितीनं सर्व भक्तांना केलं आहे. तसंच या प्रक्रियेत तज्ज्ञ पथक मूर्तीवर असलेल्या नैसर्गिक झीज, धूळ व इतर घटक तपासून आवश्यक त्या रासायनिक संवर्धनाच्या उपाययोजना करणार आहेत. देवीच्या मूळ प्रतिमेच्या दीर्घकालीन जतनासाठी ही प्रक्रिया अत्यावश्यक असल्याचं समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.

भाविकांनी घाबरून जाऊ नये : दरम्यान, अचानक मंदिरातील मूर्तीची संवर्धन प्रक्रिया सांगण्यात आल्यामुळं कोल्हापुरातील भक्तांमध्येही मूर्तीबाबत शंका निर्माण होत आहेत. याबाबत पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी भाष्य केलं आहे. "ज्या पद्धतीनं इतर ऐतिहासिक मंदिरांमध्ये मूर्तीची तपासणी करुन संवर्धन प्रक्रिया केली जाते. तशीच ही प्रक्रिया आहे. दरवर्षी अशी पाहणी करुन आवश्यक प्रक्रिया करण्याचे निर्देश आहेत. त्याप्रमाणेच यंदा ऑगस्ट महिन्यात यासाठी पुरातत्व विभागाचे तज्ज्ञ आवश्यकतेनुसार, ही प्रक्रिया पार पाडणार आहेत. मूर्तीला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचलेली नाही. त्यामुळं भाविकांनी घाबरून जाऊ नये. देवीची मूर्ती सुस्थितीत आहे, " असं शिवराज नाईकवाडे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. भारतातील सर्वात लांब पल्ल्याची 'वंदे भारत' महाराष्ट्रात धावली; नागपूर ते पुणे प्रवास अवघ्या 12 तासात
  2. नवनीत राणांना इन्स्टाग्रामवरून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याला छत्तीसगडमधून अटक
  3. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून 334 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द; महाराष्ट्रातील 9 पक्षांचा समावेश

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या कोल्हापुरच्या अंबाबाई मंदिरात देवीच्या मूळ मूर्तीवर रासायनिक संरक्षण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. कोल्हापुरातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मागणीनुसार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून मूर्तीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी ही विशेष प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे. मात्र, दरवर्षीप्रमाणेच आताची मूर्तीची पाहणी आणि आवश्यक संवर्धन प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळं भाविकांनी घाबरून जाऊ नये, असं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून आवाहन करण्यात आलं आहे.

देवीच्या मूर्तीचं दर्शन भाविकांना मिळू शकणार नाही, पण... : या संवर्धन प्रक्रियेमुळं श्रावण महिन्यात, सोमवार 11 ऑगस्ट आणि मंगळवार 12 ऑगस्ट 2025 या दोन दिवसांत मूळ देवीच्या मूर्तीचं दर्शन भाविकांना मिळू शकणार नाही. मात्र देशभरातून मंदिरात दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मूर्तीच्या संवर्धन प्रक्रियेच्या काळात देवस्थान समितीनं भाविकांसाठी पितळी उंबऱ्याच्या आत उत्सवमूर्ती आणि श्रीकलश ठेवण्याची सोय केली आहे. त्यामुळं भाविकांना मंदिराच्या पितळी उंबऱ्याच्या बाहेरूनच उत्सवमूर्ती आणि कलशाचं दर्शन घेता येणार आहे.

11 आणि 12 ऑगस्टला ही प्रक्रिया : देवीची मूर्ती सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीनं कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि देवस्थान समितीनं भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडे वेळोवेळी पाहणीसाठी आग्रह केला होता. त्यानुसार मागे 16 एप्रिल 2024 रोजी तज्ज्ञांनी मूर्तीची पाहणी करत संवर्धन प्रक्रिया केली होती. त्यानंतर 12 जून 2025 रोजी पुरातत्त्व विभागाच्या महासंचालकांना देवस्थान समितीनं मूर्तीची पुन्हा पाहणी करून तातडीनं संरक्षण प्रक्रिया राबविण्याची विनंती पत्र लिहून केली होती. त्यानुसार आता 11 आणि 12 ऑगस्ट या दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

रासायनिक संवर्धनाच्या उपाययोजना : भाविकांना या कालावधीत काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असली तरी, त्यांच्या सुविधेसाठी मंदिर प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या काळात संयम बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन देवस्थान समितीनं सर्व भक्तांना केलं आहे. तसंच या प्रक्रियेत तज्ज्ञ पथक मूर्तीवर असलेल्या नैसर्गिक झीज, धूळ व इतर घटक तपासून आवश्यक त्या रासायनिक संवर्धनाच्या उपाययोजना करणार आहेत. देवीच्या मूळ प्रतिमेच्या दीर्घकालीन जतनासाठी ही प्रक्रिया अत्यावश्यक असल्याचं समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.

भाविकांनी घाबरून जाऊ नये : दरम्यान, अचानक मंदिरातील मूर्तीची संवर्धन प्रक्रिया सांगण्यात आल्यामुळं कोल्हापुरातील भक्तांमध्येही मूर्तीबाबत शंका निर्माण होत आहेत. याबाबत पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी भाष्य केलं आहे. "ज्या पद्धतीनं इतर ऐतिहासिक मंदिरांमध्ये मूर्तीची तपासणी करुन संवर्धन प्रक्रिया केली जाते. तशीच ही प्रक्रिया आहे. दरवर्षी अशी पाहणी करुन आवश्यक प्रक्रिया करण्याचे निर्देश आहेत. त्याप्रमाणेच यंदा ऑगस्ट महिन्यात यासाठी पुरातत्व विभागाचे तज्ज्ञ आवश्यकतेनुसार, ही प्रक्रिया पार पाडणार आहेत. मूर्तीला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचलेली नाही. त्यामुळं भाविकांनी घाबरून जाऊ नये. देवीची मूर्ती सुस्थितीत आहे, " असं शिवराज नाईकवाडे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. भारतातील सर्वात लांब पल्ल्याची 'वंदे भारत' महाराष्ट्रात धावली; नागपूर ते पुणे प्रवास अवघ्या 12 तासात
  2. नवनीत राणांना इन्स्टाग्रामवरून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याला छत्तीसगडमधून अटक
  3. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून 334 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द; महाराष्ट्रातील 9 पक्षांचा समावेश

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHALAXMI TEMPLE IN KOLHAPUR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.