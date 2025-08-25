नागपूर : शहरातील दिवसेंदिवस वाढत चाललेले खड्डे, त्यातून होणारे अपघात आणि नागरिकांना होणारा त्रास यावर काँग्रेसने आक्रामक आंदोलन केलंय. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस केतन विकास ठाकरेच्या नेतृत्वात नागपूर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर 'खड्ड्यांचे भव्य प्रदर्शन' लावलं होतं. या प्रदर्शनात नागपूर शहराचे प्रमुख रस्त्यांवरील आणि अंतर्गत रस्त्यांवरही पडलेले खड्ड्यांची छायाचित्रे मोठ्या फ्लेक्सवर दर्शविण्यात आली. विशेष म्हणजे, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी या खड्ड्यांचे 'जीपीएस लोकेशन'सह प्रमाण पुरावे मनपा प्रशासनासमोर सादर केले आहेत. अशा प्रकारचे पुरावे प्रथमच आंदोलनकर्त्यांनी सादर केल्याने या आंदोलनाची चर्चा रंगली आहे.
'नागपूर तुला एनएमसीवर भरोसा नाय का?' : आंदोलनकर्ते काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी 'नागपूर तुला एनएमसीवर भरोसा नाय का?' घोषणा देत प्रशासनाचा निषेध केला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि मनपा प्रशासनाची निष्क्रियता उपरोधिक शैलीत मांडण्यात आली.
खड्ड्यांची जीपीएस लोकेशनसह दिली माहिती : पोलिसांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना बॅरिकेटच्या मागे रोकण्याचा बलपूर्वक प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेटिंगवर चढून घोषणाबाजी केली. केतन ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी मनपा आयुक्तांची भेट घेतली आणि निवेदन सादर केले. या निवेदनात काँग्रेसने शहरातील सर्व खड्ड्यांची जीपीएस लोकेशनसह माहिती सुपूर्द केली. तसेच, आठ दिवसांत खड्ड्यांची दुरुस्ती न झाल्यास आणखी तीव्र आंदोलन छेडलं जाईल, असा इशारा मनपा आयुक्तांना दिला आहे.
खड्ड्यात मनपा अधिकाऱ्यांचे फोटो लावले जातील : "नागपूर शहरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांचा प्रश्न हा नागरिकांच्या जीवाशी निगडीत गंभीर प्रश्न बनला आहे. दररोज अपघात होऊ लागले आहेत, त्याचा आरोग्यावर परिणाम होत आहे. मनपा प्रशासनाने फक्त कागदी कामे आणि आकडेवारी मांडण्यापेक्षा तातडीने ठोस उपाययोजना करावी. आम्ही आयुक्तांकडं पुराव्यासह निवेदन दिलं आहे. जर आठ दिवसात दुरुस्ती झाली नाही, तर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरेल. हा प्रश्न गांभिर्याने घेतला नाही तर येत्या काळात महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांचे फोटो खड्ड्यांमध्ये लावले जातील," असा इशारा केतन ठाकरे यांनी दिलाय.
