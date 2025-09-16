ETV Bharat / state

"अशोक चव्हाण यांना काँग्रेसनं CM पदासह अनेक पदं दिली तरी..."; काँग्रेस खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी सुनावलं

काँग्रेसचे खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी भाजपा खासदार अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार टीका केली.

Published : September 16, 2025 at 12:07 AM IST

नांदेड : भाजपा खासदार अशोक चव्हाण यांनी रविवारी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर नांदेडमध्ये राजकीय टोलेबाजी सुरू असल्याचं दिसून आलं. काँग्रेसनं अशोक चव्हाण यांना सर्वकाही दिलं असल्याचं सांगत काँग्रेस नेते हे चव्हाण यांच्यावर पलटवार करताना दिसले.

काय म्हणाले होते अशोक चव्हाण? : "काँग्रेसमध्ये मी चौदा वर्षांचा वनवास भोगला आहे. मला त्रास देण्याचं काम काँग्रेस नेत्यांनी केलं," असं खळबळजनक विधान माजी मुख्यमंत्री तथा भाजपा खासदार अशोक चव्हाण यांनी रविवारी लातूरमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्याचा काँग्रेस खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी चांगचाल समाचार घेतला आहे.

काँग्रेस खासदारांचा पलटवार : "काँग्रेसनं चव्हाण घराण्याला मान- सन्मान दिला. दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांना गृहमंत्री पद आणि दोन वेळेस मुख्यमंत्री केलं. अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, महसूल मंत्री पद दिलं. त्यांच्या पत्नी अमिता चव्हाण यांना आमदार बनवलं. एवढं मिळूनसुद्धा काँग्रेस पक्षावर बोलणं शोभत नाही," अशी टीका खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी केली. त्यांच्या वक्तव्यानं काँग्रेस पक्ष संपणार नसल्याचं चव्हाण यावेळी म्हणाले. अशोक चव्हाण यांच्यासारखा वनवास काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मिळो, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जनता कॉग्रेसच्या पाठीशी उभा राहणार, असा विश्वास खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

नांदेडमध्ये अभिष्टचिंतन सोहळा : नांदेडचे काँग्रेसचे खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी अशोक चव्हाण यांना प्रत्युत्तर दिलंय. खासदार रविंद्र चव्हाण हे नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळा प्रसंगी मार्गदर्शन करत होते. त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला.

