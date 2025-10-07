उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना सरकारची तुटपुंजी मदत, शेतकऱ्यांची केली थट्टा, काँग्रेसची सरकारवर टीका
अतिवृष्टीमुळं अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सर्वात मोठी घोषणा केली. मात्र, या मदतीवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
Published : October 7, 2025 at 8:16 PM IST
नागपूर : राज्यातील पुरस्थितीमुळं झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत : "राज्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरवडून निघाल्या आहेत. जनावरे वाहून गेली आहेत, अशावेळी शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत करण्याची अपेक्षा होती. असं असताना NDRF निकषानुसार दिलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. यामुळं शेतकरी उभा राहणार नाही तर उद्ध्वस्त होईल," अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
"महायुती सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहेत. मराठवाड्यात जानेवारी ते सप्टेंबर कालावधीत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर अतिवृष्टी दरम्यान १५ दिवसात ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना आज फक्त राज्य सरकारने मदतीचे आकडे फुगवून सांगितले." - विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते
दिवाळी आधी मदत मिळेल का? : पंजाबसारखे राज्य केंद्र सरकारची मदत न घेता प्रति हेक्टर ५० हजार पर्यंत मदत देऊ शकतं, तर मग महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध राज्यात शेतकऱ्यांना ठोस मदत का दिली जात नाही? असा प्रश्न सुद्धा विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला. सरकारने जाहीर केलेली मदत दिवाळीच्या आधी तर मिळणार आहे का? शेतकऱ्यांबरोबर शेतमजूर देखील अडचणीत आला आहे, त्यांना काय मदत मिळणार? असे प्रश्न वडेट्टीवर यांनी उपस्थित केले.
कर्जमाफी संदर्भात तारीख पे तारीख : राज्यात विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. मात्र, त्याची घोषणा केली नाही. कर्जमाफी करणार-करणार म्हणत फक्त तारीख पे तारीख सरकार सांगत आहेत. पण नेमकी कर्जमाफी कधी देणार हे सरकार सांगत नाही, अशी टीका विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
जरांगे पाटील यांचा बोलाविता धनी कोण? : मनोज जरांगे पाटील काहीही कारण नसताना लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत आहेत. सर्व समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळावे म्हणून जातीनिहाय जनगणना करावी, तसंच आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा हटवावी ही भूमिका देशात सर्वात आधी राहुल गांधी यांनी मांडली. असं असताना जरांगे पाटील त्यांना का टार्गेट करत आहे? जरांगे पाटील यांची लढाई सामान्य जनतेसाठी आहे की विरोधकांच्या विरोधात आहे? गेल्या काही दिवसातील जरांगे पाटील यांच्या विधानामुळं त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
हेही वाचा -
- विजय वडेट्टीवारांनी आमदारांना केलं सहा महिन्यांचा पगार पूरग्रस्तांना देण्याचं आवाहन; भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी दिलं 'हे' उत्तर
- अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचे हाल; "फोटोसेशनसाठीच सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर" विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा
- ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरला होणारच, संघटना ठाम; विजय वडेट्टीवार म्हणाले...