पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जाणार न्यायालयात! - PUNE

पुण्यातील काँग्रेस भवन इथं मंगळवारी (2 सप्टेंबर) महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

Congress and NCP-SP will go to court against the ward structure of Pune Municipal Corporation
पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जाणार न्यायालयात! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 8:11 PM IST

पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी केलीय. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या वतीनं मागच्याच आठवड्यात प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आलीय. मात्र, महापालिकेच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षानं नाराजगी व्यक्त केली होती. यानंतर आता या प्रभाग रचनेच्याविरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती दोन्ही पक्षांच्या शहराध्यक्षांनी दिलीय.

प्रभाग रचनेत भाजपाचा हस्तक्षेप, काँग्रेसचा आरोप : पुण्यातील काँग्रेस भवन इथं मंगळवारी (2 सप्टेंबर) महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी काँग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी सांगितलं की, "महापालिकेच्या माध्यमातून जी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. त्याआधीच आम्हाला आक्षेप होता आणि आम्ही तो आक्षेप नोंदविला होता. प्रभाग रचनेत भाजपाच्या वतीनं हस्तक्षेप करण्यात आलाय."

मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार : याचबरोबर, "तेव्हा महापालिका आयुक्तांनी आश्वासन दिलं होत की, कुठलंही हस्तक्षेप होणार नाही. मात्र असं न होता निवडणूक आयोगाच्या कुठल्याही नियमावली न पाळता भाजपाकडून हस्तक्षेप करत प्रभाग रचना करण्यात आलीय. आता आम्ही याबाबत हरकती सूचना नोंदवल्या आहेत. मात्र यामुळं काहीच होणार नाही म्हणून आम्ही आता याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार आहोत," असं अरविंद शिंदे यांनी सांगितलं.

महायुतीच्याच पक्षांनी नाराजगी व्यक्त केलीय : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, "जी काही प्रभाग रचना करण्यात आलीय. त्यात भाजपाकडून हस्तक्षेप करण्यात आला आहे आणि या विरोधात महायुतीच्याच पक्षांनी नाराजगी व्यक्त केलीय. तसंच आम्ही या विरोधात पुढील आठवड्यात न्यायालयात जाणार असून तिथं याबाबत दाद मागणार आहोत, " असं यावेळी प्रशांत जगताप यांनी म्हटलं आहे.

