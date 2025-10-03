ETV Bharat / state

कौतुकास्पद कामगिरी! महिला पोलीस कर्मचाऱ्यानं रोखला बालविवाह; कुटुंबीयांचं केलं समुपदेशन

पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत इयत्ता सातवीत शिक्षण घेणाऱ्या एका मुलीची घरची परिस्थिती हालाकीची असल्यानं तिच्या कुटुंबीयांनी तिचं लग्न लावून द्यायचं ठरवलं होतं.

October 3, 2025

पुणे : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं आणि याच पुणे शहरात देशभरातून तसंच जगभरातून विद्यार्थी हे पुणे शहरात शिक्षणासाठी येत असतात. दरम्यान, शासनाकडून मुलींच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबविल्या जात असतात. अशातच या विद्येच्या माहेरघरात गरिबीमुळं पुण्यातील एक कुटुंब आपल्या मुलीचं शिक्षण अर्धवट सोडून तिचा बालविवाह करत होतं आणि ही बाब शिवाजीनगर दामिनी पथकातील महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आली. यानंतर महिला पोलीस कर्मचाऱ्यानं कुटुंबीयांचं समुपदेशन करत त्या मुलीला पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं आहे.

कामगिरीचं सर्वच स्तरातून कौतुक : सध्याच्या घडीला अनेक क्षेत्रात मुली पुढं येताना पाहायला मिळतात. प्रत्येक मुलीनं उच्च शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, यासाठी सरकारकडून विविध योजना देखील राबविण्यात येत आहेत. मात्र तरी देखील पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत इयत्ता सातवीत शिक्षण घेणाऱ्या एका मुलीची घरची परिस्थिती हालाकीची असल्यानं तिच्या कुटुंबीयांनी तिचं लग्न लावून द्यायचं ठरवलं होतं. यासाठी तिची शाळा बंद केली. ही बाब मुलीच्या मैत्रिणीला समजली आणि तिनं शाळेच्या प्राध्यापकांना सांगितलं. यानंतर शाळेच्या प्राध्यापकांनी यासंदर्भात शाळेत येणाऱ्या दामिनी पथकातील महिला पोलीस कर्मचारी सोनाली हिंगे यांना कळवलं. त्यांनी त्या मुलीच्या घरी जाऊन आई-वडिलांचं समुपदेशन केलं आणि मुलीचं लग्न रोखलं. त्यामुळं ती पुन्हा शाळेत जाऊ लागली. त्यामुळं सोनाली हिंगे यांच्या कामगिरीचं सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे.

गुड टच आणि बॅड टचबाबत समुपदेशन : याबाबत दामिनी पथकातील सोनाली हिंगे यांनी सांगितलं की, "शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दित आम्ही विविध शाळेत जाऊन मुलींशी संवाद साधणं तसंच त्यांना गुड टच आणि बॅड टच याबाबत समुपदेशन करणं, असं काम आम्ही करत असतो. हे करत असताना एका शाळेतील शिक्षिकेचा मला फोन आला. त्यांनी विचारलं की, तुम्ही शाळेत येऊ शकता का? तुमच्याशी काही महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचं आहे. तेव्हा मी तत्काळ शाळेत गेल्यावर त्यांनी सांगितलं की, आमच्या शाळेत इयत्ता सातवीत एक मुलगी आहे. ती खूप हुशार आहे. पण मागील आठ ते दहा दिवसांपासून ती शाळेत आली नाही. तिच्या मैत्रिणीकडून समजलं की, तिचं लग्न लावण्याचा तिचे आई आणि वडील विचार करीत आहे."

कौतुकास्पद कामगिरी! महिला पोलीस कर्मचाऱ्यानं रोखला बालविवाह (ETV Bharat Reporter)

लग्न ठरविण्याचं नियोजन : "शिक्षिकेसोबत चर्चा झाल्यानंतर मी तत्काळ मुलीच्या घरी गेले आणि त्या कुटुंबीयाकडे चौकशी केली. ते कुटुंब बीड येथून चार वर्षांपूर्वी कामानिमित्त पुण्यात आलं आहे. शहरातील फुटपाथवर मुलीचे वडील वस्तूंची विक्री करतात आणि आई घरकाम करते. त्यातून त्यांचे घर चालते तर त्यांना चार मुली असून चार मुलीपैकी मोठी मुलगी ही सातवीमध्ये शिकत आहे. तिचेच लग्न ठरविण्याचं नियोजन करत होते. दसरा झाल्यावर गावी जाऊन दिवाळीमध्ये हे लग्न करणार होते, अशी माहितीसमोर आली. दरम्यान, मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्यानं तिला शाळेत पाठवण्यापेक्षा तिला मुलगा शोधून लग्न लावून देण्याचा सल्ला तिच्या पालकांना त्यांच्या नातेवाईकांनी दिला होता. त्यामुळं आम्ही तिची शाळा बंद करुन तिला घरी ठेवलं, अशी कबुली मुलीच्या वडील आणि आईनं दिली, " असं सोनाली हिंगे यांनी सांगितलं.

हवं तेवढं कष्ट करु, पण मुलींना शिकवू : दरम्यान, मुलीच्या आई-वडिलांशी संवाद साधून त्यांचं समुपदेशन केल्याचं सोनाली हिंगे यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "मी आई-वडिलांशी संवाद साधला आणि त्यांचं समुपदेशन केलं आणि त्यांना सांगितलं की, कमी वयात लग्न लावून दिल्यास आम्ही आई आणि वडील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करू, असं सांगितलं असता ती मुलगी रडायला लागली आणि माझ्या पप्पांना पकडून घेऊन जाऊ नका, असं म्हणू लागली. त्यावेळी मुलगी आपला एवढा विचार करते आणि आपण तिचं भविष्य उद्धवस्त करत आहोत. या गोष्टीची जाणीव तिच्या वडिलांना झाली आणि ते देखील रडायला लागले. त्यानंतर त्यांनी त्या मुलीला आणि इतर तीन मुलींना हवं तेवढं कष्ट करु, पण मुलींना शिकवू असा निर्णय घेतला. तसंच दीदी मला देखील तुमच्यासारखं बनायचं आहे, असं मुलींनी मला यावेळी सांगितलं. तेव्हा मी तिला सांगितलं की, तू शिकून मोठी अधिकारी हो आणि दुसऱ्या दिवशी ती शाळेत यायला लागली," असं सोनाली हिंगे यांनी सांगितलं.

