मराठा समाजासाठी दिलासादायक बातमी! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांचा लाभ थेट गावात मिळणार
राज्य सरकारनं मराठा समाजातील तरुणांना योजनांचा लाभ प्रत्येक गावात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : September 19, 2025 at 12:31 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 12:38 PM IST
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनादरम्यान अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांमधील विलंब आणि लाभ मिळवण्यातील अडचणींचा विषय चर्चेला आला होता. या महामंडळामार्फत मराठा समाजाला दिले जाणारे लाभ उशिरानं मिळत असल्याचं आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं. राज्य सरकारनं त्याची दखल घेत आता या योजनांचा लाभ प्रत्येक गावात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील मराठा युवकांना मदत मिळणार : त्यासाठी महामंडळ आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असून, लाभार्थ्यांना आता जवळच्या CSC केंद्रावरून ऑनलाइन अर्ज भरणं, कागदपत्रं अपलोड करणं, योजनेची सद्यस्थिती तपासणं आणि मार्गदर्शन मिळवणं शक्य होणार आहे. या नव्या उपक्रमामुळं ग्रामीण भागातील मराठा युवकांना जिल्हा स्तरावर जाण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळं वेळ आणि पैशाची बचत होईल, अशी माहिती महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक आकाश मोरे यांनी दिली.
70 रुपये शुल्क आकारणार : हा सामंजस्य करार अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख आणि CSC केंद्राचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. राज्यात 72 हजारांपेक्षा अधिक CSC केंद्रं कार्यरत असल्यानं लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातूनच पात्रता प्रमाणपत्र, कागदपत्रं, बँक कर्ज मंजुरी आणि हप्ता अपलोड करण्यासाठी केवळ 70 रुपये प्रति सेवा शुल्क आकारलं जाणार आहे. या करारामुळं ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल आणि मराठा समाजातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असं उपमहाव्यवस्थापक आकाश मोरे यांनी सांगितलं.
मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचा उद्देश - पाटील : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी याबाबत सांगितलं की, "या करारामुळं राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोहोचणार आहेत. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचा महामंडळाचा उद्देश पूर्णत्वास नेणे सोपे होईल", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मोबाइल अॅप आणि चॅटबॉट आणणार : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी सांगितलं की, "या नवीन उपक्रमामुळं महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल. भविष्यात लाभार्थ्यांसाठी मोबाइल अॅप आणि चॅटबॉट सारख्या सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत", असंही ते म्हणाले.
महामंडळाच्या माध्यमातून कोणते लाभ दिले जातात? : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 1998 मध्ये राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी करण्यात आली. हे महामंडळ प्रामुख्याने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवतं. मुख्य योजना म्हणजे व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजना आणि बीज भांडवल कर्ज योजना आहेत. या योजनांद्वारे लाभार्थ्यांना बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा पूर्ण किंवा आंशिक परतावा मिळतो, ज्यामुळं कर्ज प्रभावीपणं बिनव्याजी होतं.
व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजना : यामध्ये लाभार्थ्यांना 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चासाठी कर्ज मिळू शकतं. व्याज दर 12 टक्क्यांपर्यंत असला तरी महामंडळ व्याजाचा परतावा देतं (कमाल 4.5 ते 9 लाख रुपयांपर्यंत, योजनेच्या प्रकारानुसार). कर्जाचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत असू शकतो, आणि परतावा तिमाही किंवा सहामाही आधारावर आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा होतो. ही योजना शेती, मॅन्युफॅक्चरिंग, सेवा उद्योग आणि व्यावसायिक वाहनं यासारख्या क्षेत्रांसाठी उपलब्ध आहे.
बीज भांडवल कर्ज योजना : जिल्हा रोजगार आणि स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत राबवली जाणारी ही योजना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या छोट्या व्यवसायांसाठी बीज भांडवल पुरवते. यामुळं नवीन उद्योजकांना सुरुवातीचे अर्थसहाय्य मिळते. या योजनांचा मुख्य फायदा म्हणजे लाभार्थ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवणं सोपं होतं, आणि व्याजाचा भार महामंडळ उचलतं. यामुळं मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांना उद्योजक बनण्याची संधी मिळते. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस अंतर्गत लाभ घेणाऱ्यांना प्रीमियम देखील परत मिळतो.
