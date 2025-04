ETV Bharat / state

कुणाल कामराची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव; एफआयआर रद्द करण्याची केली मागणी - COMEDIAN KUNAL KAMRA CONTROVERSY

एकनाथ शिंदे, कुणाल कामरा ( ETV Bharat )

Published : April 7, 2025

मुंबई : स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरानं (Kunal Kamra) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी विडंबनात्मक गीत सादर केलं होतं. यावरुन त्याच्याविरोधात शिवसेनेचे नेते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यानंतर कुणाल कामराविरोधात एफआयआर दाखल झाला. मात्र, त्यानंतर कुणालनं मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयानं कुणालचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करत त्याला ७ एप्रिलपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता कुणाल कामरानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. याचिकेत काय म्हटलंय? : कुणाल कामरानं ५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आलाय की, त्यांच्याविरोधात करण्यात येत असलेली कारवाई संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार), १९ (१) (जी) (कोणताही व्यवसाय व व्यवसाय करण्याचा अधिकार), २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत हमी दिलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे. तर या याचिकेवर २१ एप्रिल रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

