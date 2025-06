ETV Bharat / state

कॉफी देणार रोजगार आणि सौंदर्य ; मेळघाटातील आमझरीचा 'कॉफी मळा' रोजगार फुलवणार, 5 हजार नव्या रोपांची लागवड - COFFEE PLANTATION AMZARI MELGHAT

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 27, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 11:52 AM IST 3 Min Read

अमरावती : संपूर्ण महाराष्ट्रात कॉफीच्या उत्पादनाचं एकमेव केंद्र मेळघाटातील चिखलदरा इथं आहे. इथली ब्लॅक कॉफी पिण्यासाठी चवदार तर आहेच, शिवाय या कॉफीपासून बनवलेली सौंदर्य प्रसाधनंदेखील अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची आहेत. चिखलदरा आणि लगतच्या गावातील महिला बचत गटांना चांगला रोजगार मिळावा, या उद्देशानं ‌महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थेनं विशेष पुढाकार घेतला आहे. आमझरी इथं वन विभागाच्या वतीनं कॉफीची 5 हजार वृक्षांची बाग फुलवली जात आहे. चिखलदरा इथं कॉफी कशी आली? : विदर्भातील थंड हवेचं ठिकाण अशी चिखलदराची ओळख. 1820 मध्ये इंग्रजांनी चिखलदऱ्यात कॉफी लागवडीचा पहिला प्रयोग झाला. तेव्हा मुल्हेरन कॉटेज या इंग्रज अधिकाऱ्यानं केरळ मधून कॉफीची रोपं आणली आणि आपल्या निवासस्थानाच्या आवारात लावली. त्यानं वर्षभर कॉफीच्या झाडांची काळजी घेतली आणि इथल्या मातीत कॉफी रुजू शकते, हे सिद्ध केलं. चिखलदऱ्याची कॉफी इंग्रज शासन काळात तत्कालीन मद्रासच्या पोल्सन कंपनीकडं पाठवली जायची. देश स्वतंत्र झाल्यावर 1965 पर्यंत चिखलदऱ्याची कॉफी देशाच्या विविध भागात जायला लागली. कॉफी देणार रोजगार आणि सौंदर्य (ETV BHARAT REPORTER) कॉफीला पुन्हा महत्व आलं : मधल्या काळात चिखलदऱ्याच्या कॉफीकडं दुर्लक्ष झालं आणि ही कॉफी काही ख्रिस्ती मिशनरीन पुरतीच मर्यादित झाली. मात्र, आता गत काही वर्षांत मारिपयमपूर, खटकाली आणि आमझरी परिसरात काही आदिवासी शेतकऱ्यांनी कॉफी उत्पादनावर भर दिलाय. कॉफीच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते, असा नवा विचार महिला बचत गटांच्या माध्यमातून पुढे येत आहे.

