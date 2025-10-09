ETV Bharat / state

'चला एकनाथ मामांच्या गावाला जाऊया'; रविवारी एकनाथ शिंदेंच्या घरासमोर युवा बेरोजगार करणार काळी दिवाळी

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या युवा प्रशिक्षण योजनेत काम केल्यानंतरही 1.75 लाख तरुण बेरोजगार झालेत. त्यामुळं बेराजगार युवकांनी 12 ऑक्टोबरला काळी दिवाळी करण्याचा आंदोलनाचा इशारा दिला.

BLACK DIWALI PROTEST EKNATH SHINDE
रविवारी एकनाथ शिंदेंच्या घरासमोर युवा बेरोजगार करणार काळी दिवाळी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : 'मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना' राबवून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील लाखो तरुणांना कायम रोजगाराचा आशेचा किरण दाखवला. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक योजनांप्रमाणं 11 महिने प्रक्षिणार्थी म्हणून काम केल्यावर युवक पुन्हा बेरोजगार झालेत. महायुती सरकारनं युवकांना वाऱ्यावर सोडलं आहे, अशी व्यथा मांडत युवकांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. "12 ऑक्टोबरला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरासमोर काळी दिवाळी साजरी करणार आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष बालाजी पाटील चाकुरकर यांनी दिली.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक संघटना आक्रमक : सरकारी नोकरी मिळेल या आशेवर खासगी नोकरी सोडून हजारो युवकांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत सहभाग घेतला. प्रशिक्षणाचा कालावधी संपल्यावर ते बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळं आधीची नोकरी सोडली आणि आता नोकरी मिळत नाही. त्यामुळं बेरोजगारी विरोधात राज्यभरात आजवर 13 आंदोलनं करण्यात आली. तरीही सरकारला जाग येत नसल्यानं मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक संघटना आक्रमक बनली आहे.

राज्यात तब्बल 1 लाख 75 हजार प्रशिक्षित बेरोजगार : राज्यात पार पडलेल्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण योजने' पाठोपाठ युवा वर्गासाठी कौशल्य विकास विभागांतर्गत 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी' (लाडका भाऊ) योजना राबवली. 10 लाख युवांना शैक्षणिक अर्हतेनुसार प्रतीमहिना 6 हजार आणि 10 हजार मानधन देण्यासोबतच त्याच आस्थापनेत कायम करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार या योजनेत विविध सरकारी आस्थापनामध्ये काम केलेले तब्बल 1 लाख 75 हजार प्रक्षिणार्थी सध्या प्रशिक्षित बेरोजगार बनलेत.

'चला एकनाथ मामांच्या गावाला जाऊया' : "नोकरी न मिळाल्यामुळं सरकारनं आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं आहे, असा आरोप करत संघटनेनं लाडक्या बहिणींच्या भावांना अर्थात एकनाथ मामांनी एक प्रकारे आपल्या भाचा-भाचींना फसवल्याचा आरोप चाकुरकर यांनी केला. ही योजना जाहीर करताना बेरोजगार प्रशिक्षणार्थींना कायमस्वरूपी रोजगार देऊन मानधनात दुप्पट वाढ करावी. रोजगार हमीच्या धर्तीवर कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी देणारा कायदा येणाऱ्या अधिवेशनात करावा. आदी मागण्यांसाठी रविवारी 36 जिल्ह्यातील हजारो प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार 'चला एकनाथ मामाच्या गावाला जाऊया' आंदोलन छेडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यातील घरासमोर काळी दिवाळी साजरी करणार," असा इशारा संघटनेचे बालाजी पाटील चाकुरकर यांनी दिला.

हेही वाचा :

  1. 30 वर्षे मुंबई पालिकेतून जमवलेली माया लंडनला नेली का?; एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल
  2. पंतप्रधान मोदींसह यूकेचे पंतप्रधान स्टारमर यांच्या मुंबई दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस; महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा
  3. शिक्षकांसाठी दिलासादायक बातमी! टीईटीबाबत मंत्री दादा भुसे यांचं आश्वासन

For All Latest Updates

TAGGED:

युवा बेरोजगार करणार काळी दिवाळीकाळी दिवाळीमुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनाCM YUVA INTERN PROTESTBLACK DIWALI PROTEST EKNATH SHINDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.