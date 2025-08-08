Essay Contest 2025

राहुल गांधींना सलीम जावेदची मनोरंजक स्क्रिप्ट मिळाली असावी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फटकारलं, उद्धव ठाकरेंना लगावला टोला - DEVENDRA FADNAVIS ON RAHUL GANDHI

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांनाही टोला लगावला आहे. ते आज पुण्यात बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीस यांची राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका
CM Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi and Uddhav Thackeray (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 8:33 PM IST

पुणे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी (7 ऑगस्ट) भारतीय निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत मतांची चोरी झाल्याचा आरोप केला होता. आता आज (8 ऑगस्ट) यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. राहुल गांधी यांना सलीम जावेदची मंनोरंजक स्क्रिप्ट मिळाली असवी, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत वाईट वाटत असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. ते पुण्यात बोलत होते.

"सलीम-जावेद यांच्याकडून स्क्रिप्ट लिहून घेतली" : शहरातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी इथं आयोजित कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "अलीकडच्या काळात राहुल गांधी यांनी सलीम-जावेद यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून स्क्रिप्ट लिहून घेतली असावी. ही स्क्रिप्ट केवळ मनोरंजनात्मक आहे आणि ते सर्वत्र तेच सांगत आहेत. मात्र, या गोष्टींमुळे मनोरंजनापलीकडं काहीच साध्य होत नाही, " असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना लगावला. ते पुढं म्हणाले की, "राहुल गांधी म्हणत आहेत की मतदार यादीत समस्या आहे. आम्ही देखील अनेक वर्षांपासून हेच सांगत आलो आहोत. मात्र, फरक इतकाच की त्यांना मतदार यादीतील 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्हिजन' काय असतं, याची माहितीच नाही. त्यांना फक्त आपल्या पराभवाचं काहीतरी कारण शोधायचं आहे आणि म्हणूनच त्यांनी हे कारण पुढं केलं आहे."

उद्धव ठाकरेंना टोला : काल पार पडलेल्या 'इंडिया' आघाडीच्या बैठकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांना शेवटच्या रांगेत बसवण्यात आलं, यावरून राजकीय वर्तुळात टीका होत आहे. या संदर्भात विचारणा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आमच्याकडे ते नेहमी पहिल्या रांगेत राहिले आणि आमच्याकडं तर आमच्यापेक्षाही ते पहिले राहिले. पण आता त्यांच्या सध्याच्या स्थानावरुन त्यांच्या मान-सन्मानाची पातळी काय आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. ते भाषणात नेहमी म्हणायचे की 'दिल्लीसमोर मान झुकणार नाही', 'पायघड्या घालणार नाही', पण आज सत्तेत नसतानाही दिल्लीत त्यांची जी परिस्थिती आहे, ती पाहून खूप दुःख वाटते." मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अशा शब्दांत 'इंडिया' आघाडीत उद्धव ठाकरे यांना मिळणाऱ्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तीव्र प्रतिक्रिया दिली.

'पेटा'नं आम्हाला शिकवू नये : 'महादेवी हत्तीणी' बाबतच्या प्रश्नावरही मुख्यंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, "आज कोणाची कुठं बैठक झाली किंवा कोणासोबत चर्चा झाली याबाबत मला काहीच माहिती नाही. मात्र, या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महादेवी हत्तीण सुरक्षित आहे का नाही, हे पाहणं आवश्यक आहे." मुख्यमंत्री पुढं म्हणाले, "जर सर्व सुरक्षा उपाययोजना आम्ही कोल्हापुरात करत असू, तर 'पेटा'सारख्या संस्थेनं 'इथेच ठेवा, इथेच ठेवा' असा अतिरेक करू नये. ती त्यांची जबाबदारी नाही आणि त्यांनी आम्हाला काय करावं हे शिकवण्याचा प्रयत्न करू नये."

प्रांजल खेवलकर प्रकरणावर मुख्यमंत्री काय म्हणाले? : एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांच्या प्रकरणात राज्य महिला आयोगानं एसआयटी नेमण्याची मागणी केली आहे. याबाबत विचारलं असता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "अजून माझ्यापर्यंत ही मागणी आली नाही. पोलिसांनी कोर्टात जो अहवाल सादर केला आहे, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. एसआयटी नेमण्याचा किंवा इतर काही निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार पोलिसांना आहे." मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकरणाची योग्य चौकशी होईल, याची खात्री दिली.

पुण्यात तीन महापालिका होणार? : आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात तीन महापालिका करणार असल्याबाबत मत व्यक्त केलं. याबाबत विचारलं असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "तीन महापालिका म्हणजे दोन महापालिका तर सुरुवातीपासून आहेत आणि एक अजून करायची आहे. बऱ्याच दिवसांपासून या विषयावर चर्चा सुरू आहे. आता पीएमआरडीआय राबविल्यानं याची गरज आहे की नाही, हे तपासावं लागेल. भविष्यात याबाबत योग्य निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल." मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर निर्णय घेताना काळजीपूर्वक विचार केला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

