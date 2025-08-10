नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) वर निशाणा साधत ओबीसी समाजाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) कडून सुरू करण्यात आलेल्या मंडल यात्रेवर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, "नुसती यात्रा काढून चालणार नाही, तुम्ही ओबीसी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहात, हे कृतीतून दिसलं पाहिजे." मुख्यमंत्री आज (10 ऑगस्ट) नागपुरात बोलत होते.
... तेव्हा विरोधकांची भूमिका नरोवा कुंजरोवा अशी असते : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांच्या मंडल यात्रेवर टीका करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, "ओबीसी समाजाची ताकद आता त्यांना समजली आहे, पण वर्षानुवर्षे या समाजाकडे केवळ मतांपुरतेच मर्यादित राहून कोणत्याही योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला गेला नाही. ओबीसींसाठी केवळ भाषणाचं राजकारण केलं गेलं आणि त्यामुळे ओबीसी समाज दूर गेला." फडणवीस यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर टीका करताना स्पष्ट केलं की, "ज्यावेळी ओबीसी समाजावर संकट येते, त्याचवेळी तुमची भूमिका नरोवा कुंजरोवा अशी असते, हे ओबीसी समाजानं पाहिलं आहे. आता तुम्हाला ओबीसींची आठवण झाली आहे, तर ती कृतीतूनही दिसावी, अशी आम्ही अपेक्षा करतो."
शरद पवारांचे गौप्यस्फोट म्हणजे, सलीम-जावेदची काल्पनिक स्टोरी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी नुकत्याच केलेल्या गौप्यस्फोटांवर टीका करताना तीव्र प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस म्हणाले, "शरद पवार यांनी काल केलेले गौप्यस्फोट म्हणजे एखादी सलीम-जावेदची काल्पनिक स्टोरी असल्यासारखं वाटते. तुम्ही एक जबाबदार नागरिक आहात. जर खरोखरच कोणी तुमच्याकडे अशा प्रकारची माहिती घेऊन आला असता, तर तुम्ही त्या वेळी पोलिसांकडे तक्रार का केली नाही?"
ते पुढे म्हणाले, "तुमच्याकडे माहिती होती, तरी तुम्ही निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार का केली नाही? आणि जर कोणी ऑफर दिली होती, तर तुम्ही ती ऑफर वापरून पाहण्याचा प्रयत्न का केला नाही? त्यामुळे मला वाटतं, या सलीम-जावेदच्या स्टोरी आता बंद व्हायला हव्यात." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल करत, त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटलं, "गोळा दागा आणि पळून जा हीच यांची रणनीती आहे."
हे सगळं विरोधकांचं थोतांड : फडणवीस म्हणाले, "जेव्हा प्रकरण गंभीर होते, तेव्हा हे सगळे मिळून एक प्रकारची कॉन्स्पिरसी तयार करतात. एकमेकांना भेटी देतात, कथित खुलासे करतात, पण जे काही सांगितलं जाते त्यामध्ये तथ्य नसते. माझी अपेक्षा होती की हे देशातील मोठे नेते आहेत आणि जर कोणी खरोखरच फसवणुकीचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांनी पोलिसांना माहिती द्यायला हवी होती. पण तसे काही घडलेलं नाही. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी म्हणजे फक्त थोतांड आहे."
'आजपर्यंत कोणीही ईव्हीएम हॅक करू शकलं नाही : ' ते पुढे म्हणाले, "निवडणूक आयोगानं सर्व राजकीय पक्षांना आणि हॅकर्सना ईव्हीएम हॅकिंगबाबत चार वेळा खुलं आव्हान दिलं होतं. पण आजपर्यंत कोणीही ईव्हीएम हॅक करू शकलं नाही. आता महाराष्ट्रातील निवडणुकांबाबत आरोप केले जात आहेत, पण निवडणूक आयोगासमोर जाण्यास ते तयार नाहीत. आयोग त्यांना पत्र पाठवत आहे, नोटीस देत आहे, जाहीरपणे चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण देत आहे. पण ते बोलायला पुढे येत नाहीत."
गोळा दागा आणि पळून जा, विरोधकांची रणनीती : फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "मी पूर्वीही सांगितलं होतं शूट अँड स्कूट, म्हणजे गोळा दागा आणि पळून जा, हीच यांची रणनीती आहे. तथ्य नसलेल्या आरोपांमागे लपण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे." या वक्तव्याद्वारे फडणवीसांनी विरोधकांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील आरोपांचा खरपूस समाचार घेतला आणि त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
राज-उद्धव यांनी एकत्र नांदावं आणि एकत्र लढावं : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटलं, "बाळा नांदगावकर काय बोलले, ते मला माहिती नाही. पण राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार का, या विषयावर आपण किती दिवस तेच ते बोलत राहणार?" फडणवीस पुढे म्हणाले, "जर ते दोघं एकत्र आले असतील, तर मग एकत्र राहावं, एकत्र नांदावं आणि एकत्र लढावं. काय करायचं आहे, ते त्यांनी ठरवावं. सतत या विषयावर चर्चा करत राहण्यात काही अर्थ नाही." या वक्तव्यातून फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याच्या चर्चांना फारसा महत्त्व न देता, त्यावर स्पष्ट आणि ठाम मत व्यक्त केलं.
