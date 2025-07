ETV Bharat / state

हॉटेल व्हिट्स प्रकरणी अंबादास दानवे आक्रमक: अखेर मुख्यमंत्र्यांनी दिले उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश - AMBADAS DANVE ON HOTEL VITS

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 8, 2025 at 12:26 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 12:48 AM IST 1 Min Read

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल व्हिट्स खरेदीत मोठा गैरव्यवहारावरुन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे सभागृहात आक्रमक झाले. मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी विट्स हॉटेल चालवत असल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. यानंतर याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेत, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही : आर्थिक आणि इतर कारणामुळे एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत ही हॉटेल जप्त करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत ही संस्था काम करत असून, या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारनं जाहिरात काढली होती. जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युमेंट अॅन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इंस्टाफ्रॅक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती, अशी माहितीही अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली. या हॉटेलची किंमत 150 कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढली नाही, असा प्रश्न दानवेंनी उपस्थित केला. या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता झाली नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरलं. अखेर मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश : "या हॉटेल खरेदी व्यवहारात नियमांचं उल्लंघन झालं आहे. या कंत्राटात सहभाग घेतलेल्या 3 कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये फक्त 5-5 कोटी रुपयांचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येते. राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली असून कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाठ असून, त्यांचे वडील राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहे. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कसलीच संपत्ती नाही, असा आरोप करत अंबादास दानवे यांनी सभागृहासमोर पुरावे सादर केले. त्यामुळं याची चौकशी व्हावी अशी मागणी सभागृहात दानवेंनी केली. यानंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी लागली. त्यांनी कंत्राटाच्या अटी व शर्ती झालेल्या गैरप्रकाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करणार असल्याची घोषणा परिषदेच्या सभागृहात केली. मात्र या प्रकरणावरुन सभागृहात आज सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून गदरोळ पाहायला मिळाला.

Last Updated : July 8, 2025 at 12:48 AM IST