नागपूर : राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे. उपोषणाचा पाचवा दिवस होता. उपोषण सोडल्यानंतर गणरायाची आरती करण्यात आली व राष्ट्रगीत म्हणत या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. यावेळी राज्यभरातील मराठा आंदोलकांनी जल्लोष साजरा केला. आझाद मैदानावर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आता यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
मंत्रिमंडळ उपसमितीनं चांगलं काम केलं : "हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. पण, त्या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती सरसकटची. त्याच्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्टाची व सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय हे बघता अशा प्रकारे सरसकट करणे शक्य नव्हतं आणि विशेषता वस्तुस्थिती लोकांच्याही लक्षात आणून देण्यात आली. मंत्रिमंडळ उपसमितीनं जरांगे पाटील यांच्या टीमला लक्षात आणून दिलं की, आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नसतं तर ते व्यक्तीला मिळत असतं आणि त्या व्यक्तीने ते क्लेम करायचा असतो आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सरसकट करता येणार नाही. ते कायद्याच्या पाठीवर टिकणार नाही आणि जरांगे यांनी देखील भूमिका समजून घेतली," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर मी समाधानी आहे.
मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो.
हैदराबाद गॅझेटचा फायदा हा अनेक मराठा समाजाला होणार आहे.
ज्या व्यक्तीकडं कुणबी प्रमाणपत्र असेल त्याच्या नातेवाईकांना आता कुणबी प्रमाणपत्र भेटणार आहे.
कायदेशीर अभ्यास करुन आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.
मला दोष दिला, शिव्य दिल्या तरी मी सर्व समाजासाठी काम करत राहणार आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून ते दुसऱयांना दिले नाही. जोपर्यंत हे सरकार आहे, तोपर्यंत दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाहीत.
या निर्णयाबद्दल मी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही आभार व्यक्त करतो.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचं आम्ही पालन केलं.
मराठा समाजाला जे जे देणं शक्य आहे, ते ते दिलं जाईल.
आमच्या सरकारनं मराठा समाजाला अनेक सोयी-सुविधा दिल्या आहेत.