नाशिकमधील निवडणूक समीकरणं धूसरच! महायुतीत स्पष्टता नाही, कार्यकर्ते संभ्रमात; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले . . .

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी नाशिकमध्ये आले होते. यावेळी त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 8:13 AM IST

नाशिक : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानं उत्तर महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी विशेष बैठक आयोजित केली होती. यानिमित्त मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये आले होते. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी महायुतीच्या भविष्यातील रणनीतीबाबत भाष्य केलं. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "आम्ही तिन्ही पक्षांनी पहिल्या दिवसापासूनच ठरवलं आहे की, जिथं जिथं शक्य आहे तिथं आम्ही महायुती करून निवडणुका लढवणार आहोत. मात्र, ज्या ठिकाणी आम्ही तुल्यबळ पक्ष आहोत, तिथं मैत्रीपूर्ण लढत होईल. आम्ही एकत्र लढलो तर आमची युती 100 टक्के यशस्वी होईल."

कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम : दरम्यान, यावेळी त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली असली तरी, नाशिकमधील भाजपा महायुतीतून लढणार की स्वबळावर, याबाबतचा संभ्रम मात्र अद्याप कायम आहे. स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्येही याबाबत गोंधळाचं वातावरण असून, आगामी निर्णयांकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

'यावेळी चांगलं यश मिळेल' : या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकांसंदर्भात पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्यांना पुढील रणनीतीबाबत मार्गदर्शन केलं. यावेळी जिल्हानिहाय संघटनात्मक परिस्थिती, बूथरचनेची तयारी, तसेच मागील निवडणुकांतील परिस्थिती काय होती? याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्याच्या राजकीय स्थितीचा आणि भाजपाची ताकद कोणत्या ठिकाणी किती आहे, याची माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली. महायुतीच्या संदर्भातही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, कुठे युती करायची, कुठे शक्यता आहे आणि कुठे मैत्रीपूर्ण लढत होऊ शकते, याचा सखोल विचार सुरू आहे. "मागील निवडणुकीपेक्षा यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आम्हाला नक्कीच अधिक चांगलं यश मिळेल," असा आत्मविश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या बैठकीत पक्ष संघटना बळकट करण्यावर आणि स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या रणनीतींवर चर्चा झाली.

गुन्हेगारांना माफी नाही : नाशिक शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मी पोलीस आयुक्तांना पूर्ण मोकळीक दिली आहे." तसेच, त्यांनी नमूद केले की पोलीस अत्यंत तत्परतेनं आणि व्यवस्थित पद्धतीने काम करत आहेत. "कोणत्याही पक्षाचा असो भाजपा, महायुती किंवा विरोधी पक्ष कुणालाही पाठीशी घालून गुन्हेगारांना संरक्षण देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मी दिले आहेत. काही लोक गुन्हेगारीला राजाश्रय देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशा गोष्टी आम्ही सहन करणार नाही," असा इशारादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. तसेच, पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "कोणाचा भूतकाळ काहीही असला तरी आता तो गुन्हेगारीत आढळला तर त्याला माफ केलं जाणार नाही. पोलिसांना पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत आणि योग्य ते कडक पाऊल उचललं जाणार आहे."

