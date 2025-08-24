ETV Bharat / state

मियाँदाद याला कोणी जेवायला बोलावलं होतं? भारत-पाक सामन्यावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना टोला - CM DEVENDRA FADNAVIS

छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी नव्या पाणी योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते शनिवारी करण्यात आला. यावेळी त्यांनी विरोधकांचाही चांगलाच समाचार घेतला.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 7:50 AM IST

2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर : आपल्या सोयीनुसार निवडणुका लावल्या जातात, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. "विरोधकांकडे आता काम उरलेलं नाही. त्यांना फक्त टीका करण्याचं काम शिल्लक राहिलं आहे," अशी टीका करत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

निवडणुका लावण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचं स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला अधिकार दिले आहेत. त्यापुढे राज्य सरकार आहे का?" असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी केला. दरम्यान, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरूनही फडणवीसांनी शिवसेना प्रमुख (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. "भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध करणाऱ्यांनी आधी हे पाहावं की जावेद मियाँदाद याला जेवायला कोणी बोलावलं होतं?" अशा शब्दांत त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याहस्ते शनिवारी (23 ऑगस्ट) छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नवीन पाणी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी बोलताना त्यांनी "मोठ्या क्षमतेची पाणी योजना लवकरच कार्यान्वित होईल," असा विश्वास व्यक्त केला.

छत्रपती संभाजीनगरसाठी नव्या पाणी योजनेचा शुभारंभ : छत्रपती संभाजीनगर शहर आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नवीन पाणी योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "छत्रपती संभाजीनगर हे एक उदयोन्मुख औद्योगिक केंद्र होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, इथं पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई होती. त्यामुळेच 2019 साली ही पाणी योजना प्रथम मंजूर करण्यात आली होती. नंतर 2023 मध्ये तिची पुनर्रचना करण्यात आली. काही जुन्या योजना या यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत."

'शहराला 24x7 पाणीपुरवठा' : मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितलं की, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील 26 एम.एल.डी. (मिलियन लिटर प्रति दिन) क्षमतेच्या पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 200 एम. एल. डी. क्षमतेचा पुढील टप्पा पूर्ण केला जाईल, तर संपूर्ण 400 एम. एल. डी. ची योजना मार्च 2026 पर्यंत कार्यान्वित होईल. "ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर शहरात 24x7 पाणीपुरवठा व्यवस्था राबवता येईल. पुढील 25 ते 30 वर्षांसाठी शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणारी ही योजना ठरणार आहे," असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'अमृत योजने' अंतर्गत या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी मंजूर झाल्याचंही फडणवीसांनी नमूद केलं.

'सुप्रिया सुळे यांना उत्तर वारकरी देतील' : गृहमंत्री अमित शाह आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यात झालेल्या भेटीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किल भाष्य करत, "ते चांगलं आहे, त्या दिल्लीच्याच आहेत," असं म्हणत सूचक टिप्पणी केली. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी "माझ्या पांडुरंगाला मटण खाल्लेलं चालतं" असं वक्तव्य खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं होतं. या विधानावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, "याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी देतील," अशी त्यांनी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

'अतिक्रमण काढलेल्या नागरिकांना मोबदला मिळणार' : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेनं रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि बाधित मालमत्तांवर कारवाई करत अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, "लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनानं मिळून काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. मात्र, अतिक्रमण काढताना न्यायाचं भान ठेवलं पाहिजे." ते पुढे म्हणाले, "ज्या ठिकाणी कायद्याप्रमाणे मोबदला देणं आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी तो नक्की दिला जाईल. संबंधित आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांना आवश्यक ती मदतही राज्य सरकारकडून दिली जाईल," असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं.

TAGGED:

IND VS PAK MATCH CONTROVERSYWATER PROJECT SAMBHAJINAGARCM FADNAVIS ON UDDHAV THACKERAYफडणवीस उद्धव ठाकरे संभाजीनगरCM DEVENDRA FADNAVIS

