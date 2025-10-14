कोण कोणाबरोबर गेलं तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राज ठाकरे यांना टोला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) राज्यभर दौरा करून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या तयारीचा आढावा घेत आहेत.
Published : October 14, 2025 at 3:32 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 3:38 PM IST
नागपूर : भाजपासह राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यभर दौरा करून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेत आहेत. मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध ठिकाणी जात तयारीचा आढावा घेतला.
निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता भाजपाकडून राज्यात विभागवार बैठका घेतल्या जात आहेत. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत नागपूर विभागातील भाजपाचे पदाधिकाऱ्यांची आणि कार्यकर्त्यांची जिल्हानिहाय बैठका घेतल्या. बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "स्थानिक स्वराज्य संस्था आढावा बैठकीचं नियोजन रवींद्र चव्हाण यांनी संपूर्ण विभागवार ठरवलं होतं. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिका यांचा आढावा घेण्यासाठी हा दौरा होता. मुंबई वगळून बाकी सर्व विभागाच्या नियोजनाच्या बैठका आम्ही पूर्ण केल्या आहेत. आमच्या टीमने काय नियोजन केलं? त्यांनी काय प्लॅनिंग केलं आहे? कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना एक दिशा देणं आणि त्यांच्या तयारीबद्दल मार्गदर्शन करणं अशा प्रकारचा सगळा दौरा होता. एकेका मतदार संघाचा आढावा आम्ही या ठिकाणी घेतला आहे. एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षामध्ये प्रचंड उत्साह आहे."
जिथे जिथे शक्य तिथे तिथे एकत्र लढू : "आम्ही सगळ्यांना सांगितलं आहे की, जिथे जिथे शक्य आहे तिथे महायुतीमध्ये आपल्याला लढायचं आहे, पण ते अधिकार आम्ही स्थानिक स्तरावर दिले आहेत. अध्यक्षांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, स्थानिक नेतृत्व जो काही निर्णय करेल तोच निर्णय मान्य असेल. मात्र, जिथे युती होऊ शकणार नाही, त्या ठिकाणी मित्र पक्षांवर कोणी टीका करणार नाही. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत असेल अशा प्रकारचा निर्णय देखील घेण्यात आलेला आहे आणि कार्यकर्त्यांनी तो मान्य केला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना मदत देणं सुरू : "अतिवृष्टीमुळं राज्यात शेतीचं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळणं सुरू झालं आहे. दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचं ठरवलं होतं. मदत देणं सुरू आहे. त्यामध्ये काही वेळ लागू शकतो," असं फडणवीस म्हणाले.
कुणी कुणासोबत लढले तरी यश आमचेच : "निवडणुकीत कोण-कोणसोबत जाईल हे आज सांगता येत नाही. मात्र, कुणी कोणासोबत गेलं, तरी महाराष्ट्रात भाजपा आणि महायुती निवडणुका जिंकणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र आम्हाला मोठं यश येईल," असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
कोणतीही योजना बंद नाही : "कुठल्याही योजना बंद करण्याचा आमचा विचार नाही. सर्व योजना आम्ही चालवणार आहोत. नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटामुळं एक मोठा भार राज्यावर पडला आहे, मात्र तरीही आम्ही कुठलीही योजना थांबवलेली नाही," असे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
हेही वाचा -
- तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेंच्या 'फ्लॅगशिप' योजनांना ब्रेक; फडणवीसांनी आतापर्यंत मारली 8 योजनांवर फुल्ली
- आम्ही उद्धव ठाकरे यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही; मदतीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका जाहीर
- 'अजित पवारांना घोटाळे उघड होण्याची भीती'; देवेंद्र फडणवीसांनी 'यासाठी' निवडणूक आयोगाकडं यावं; संजय राऊतांचं आवाहन