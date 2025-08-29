ETV Bharat / state

मराठ्यांच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली भूमिका स्पष्ट, विरोधकांवर साधला निशाणा - MARATHA RESERVATION PROTEST

मराठा आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सरकारची बाजू मांडली आहे. तसंच त्यानी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 4:55 PM IST

1 Min Read

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत. करोडो मराठा आंदोलक मुंबईत ठाण मांडून आहेत. आरक्षण घेवूनच मुंबई सोडणार असल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली. या सर्व आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. "सर्व समाजाला समान वागणूक दिली जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत," असं स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली.

शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन : "लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन चालत असेल तर त्याला मनाई नाही. सरकारच्या वतीनं त्यांना सहकार्य केलं जात आहे. आंदोलकही सहकार्य करत आहेत. वाहतूक कोंडी झाली हे मात्र नक्की आहे. काही लोक हे वेगळ्या पद्धतीनं वागतात. अशा लोकांकडं लश्र दिलं पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील सहकार्य करण्याचं आवाहन आंदोलकांना केलं आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासन काम करत आहे. त्यामुळं आमच्यावरही काही बंधनं आहेत," असं म्हणत शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : "मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनासाठी पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासन निर्णय घेणार आहे. आंदोलनाच्या बाबतीतही मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. कायदेशीर मार्ग काढावे लागतील. आम्ही देखील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या संपर्कात आहोत. यातून ठोस मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहिले जातीत, अशी परिस्थिती नकोय. त्यामुळं दोन्ही समाजाला न्याय द्यावा लागेल," अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.

राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका : "आम्ही जेवढा न्याय मराठा समाजाला दिला तेवढा कोणत्याच सरकारनं दिला नाही. मराठा समाजाबद्दल आम्ही सकारात्मक आहोत. या समाजाच्या पाठिशी आम्ही आहोत. काही लोक जाणीवपूर्वक भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंदोलनावरुन राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नका," असं आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना केलं आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत. करोडो मराठा आंदोलक मुंबईत ठाण मांडून आहेत. आरक्षण घेवूनच मुंबई सोडणार असल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली. या सर्व आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. "सर्व समाजाला समान वागणूक दिली जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत," असं स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली.

शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन : "लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन चालत असेल तर त्याला मनाई नाही. सरकारच्या वतीनं त्यांना सहकार्य केलं जात आहे. आंदोलकही सहकार्य करत आहेत. वाहतूक कोंडी झाली हे मात्र नक्की आहे. काही लोक हे वेगळ्या पद्धतीनं वागतात. अशा लोकांकडं लश्र दिलं पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील सहकार्य करण्याचं आवाहन आंदोलकांना केलं आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासन काम करत आहे. त्यामुळं आमच्यावरही काही बंधनं आहेत," असं म्हणत शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : "मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनासाठी पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासन निर्णय घेणार आहे. आंदोलनाच्या बाबतीतही मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. कायदेशीर मार्ग काढावे लागतील. आम्ही देखील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या संपर्कात आहोत. यातून ठोस मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहिले जातीत, अशी परिस्थिती नकोय. त्यामुळं दोन्ही समाजाला न्याय द्यावा लागेल," अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.

राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका : "आम्ही जेवढा न्याय मराठा समाजाला दिला तेवढा कोणत्याच सरकारनं दिला नाही. मराठा समाजाबद्दल आम्ही सकारात्मक आहोत. या समाजाच्या पाठिशी आम्ही आहोत. काही लोक जाणीवपूर्वक भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंदोलनावरुन राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नका," असं आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना केलं आहे.

Last Updated : August 29, 2025 at 4:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM DEVENDRA FADNAVISMANOJ JARANGE PATIL PROTESTमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमनोज जरांगे पाटील आंदोलनMARATHA RESERVATION PROTEST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.