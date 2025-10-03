ETV Bharat / state

नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव; केंद्राच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांच्या नामकरणासाठी लवकरच मान्यता मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद मिटला आहे.

Devendra Fadnavis announces Navi Mumbai International Airport to Be Named After D B. Patil
डावीकडून मुख्यमंत्री, उजवीकडे खासदार बाळ्या मामा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 11:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई/मुंबई- आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. त्यामुळे ६ ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबई विमानतळा जवळ होणारे आंदोलन तात्पुरता स्थगित करत असल्याची माहिती भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

सह्याद्री अतिथिगृह आज दुपारी दोन वाजता येथे नवी मुंबई विमानतळासंदर्भात सर्वपक्षीय कृती समिती सोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव घेण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिल्याचं राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागानं म्हटले आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत राज्य शासनाचा इरादा बदललेला नाही. केंद्र शासनाचादेखील वेगळा विचार नाही.

केंद्र सरकार विमानतळ बांधकामाला परवानगी देताना ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' अशा नावानं पूर्वी परवानगी दिली होती. नामविस्तार होऊन आता "लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ" असे होईल. राज्य सरकारनं पाठविलेल्या प्रस्तावानुसारच विमानतळास नाव देण्यात येईल, असा प्रतिसाद पंतप्रधान मोदींनी दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नवीन धोरणानुसार विमानतळाचे नामकरण- मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठीचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला. राज्य मंत्रिमंडळानं निर्णय घेऊन केंद्र शासनाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्र शासनाच्या स्तरावर अशा नामकरणासाठी निश्चित असे धोरण ठरविले जात आहे. त्यामुळे वेळ लागत आहे. नवीन धोरणानुसार विमानतळाचे नामकरण लवकरच होणार आहे.

नियमानुसार न्यायालयाच्या परवानगीनं मागे घेण्याची कार्यवाही- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरणासाठी आंदोलनकर्त्यांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याची घोषणादेखील मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली. या आंदोलनातील गुन्ह्यांमुळे विमानतळावरील नोकरी मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी हे गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच आंदोलने कोविड काळातदेखील झाले असल्यानं काही आंदोलनकर्त्यांवर कोविड तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल आहेत. ते गुन्हे नियमानुसार न्यायालयाच्या परवानगीनं मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भूमिपुत्रांच्या संघर्षाला यश- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. पुढे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील त्यांच्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळ बैठकीत याच नावाला मंजुरी दिली होती. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात अखेर केंद्राकडून मान्यता मिळाल्यानम नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या संघर्षाला यश आल्याचं म्हटलं जात आहे.

नामांतराच्या श्रेय वादात मी पडणार नाही- विमानतळ नामांतराच्या श्रेय वादात मी पडणार नाही. हे सर्व श्रेय स्थानिक भूमिपुत्रांचे असल्याचं खासदार बाळ्या मामा यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन हा आंदोलनाच्या विजयाचा फक्त पहिला टप्पा आहे. ज्या दिवशी खरोखर विमानतळाला दि. बा. पाटलांचे नाव लागेल, तोच दिवस आमच्यासाठी जल्लोषाचा असेल असेही खा. बाळ्या मामा यांनी यावेळी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत सीए निलेश पाटील, सुशांत पाटील, डॉ. तपन पाटील, प्रा. सागर पाटील, डॉ. गिरीश साळगावकर, सर्वेश तरे, अविनाश सुतार, पुंडलिक वाडेकर आणि हिरा पाटील यांच्यासह भूमिपुत्र मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVI MUMBAI AIRPORT NAMECM FADNAVIS ON NAVI MUMBAI AIRPORTMP BALYA MAMAदि बा पाटील विमानतळNAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.