अहिल्यानगर जिल्ह्याला 'यलो अलर्ट'; करंजी गावात ढगफुटीसदृश पाऊस, शाळांना दोन दिवस सुट्टी, मदतीचे विखे पाटलांचे निर्देश

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Ahilyanagar Rain yellow alert
अहिल्यानगर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस
Published : September 15, 2025 at 9:10 PM IST

अहिल्यानगर : गेल्या दोन दिवसांपासून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील करंजी गावात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. यामुळे गावात मोठे नुकसान झाले असून, या पुरात अनेक जनावरे वाहून गेल्याची घटना घडली आहे. पुरात अडकलेल्या ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठी पोलीस, महसूल, अग्निशमन दल तसेच ग्रामसुरक्षा दलाने अथक परिश्रम घेतले. यावेळी प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, जिल्ह्याला यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाला शाळांना सुट्टी देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सोमवार आणि मंगळवारी पाथर्डी तालुक्यातील पूरग्रस्त भागांमध्ये शाळेला सुट्टी राहणार आहे.

करंजी गावात 100 वर्षात पहिल्यांदाच पूर : सोमवारी पहाटेच्या सुमारास पाथर्डी तालुक्यातील करंजी घाट माथ्यावर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने करंजी, तिसगाव यांसह परिसरातील गावांमध्ये पाणी शिरले आहे. अचानक पहाटेच्या सुमारास करंजी गावात पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली. नदीला अचानक पाण्याची आवक वाढल्याने सुरुवातीला रस्ते आणि शेतांमध्ये पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली. तर काही काळातच पुराच्या पाण्याने गावाला वेढले. यात अनेक घरे, जनावरांचे गोठे, वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. गावातील ग्रामदैवत उत्तरेश्वर महादेव मंदिर परिसरातही पाणी शिरल्याने ग्रामस्थांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस

मदत करण्याचे निर्देश : काही भागात घरांची पडझड तसंच शेती पिकांचं नूकसान झालं आहे. मात्र, पूर ओसरल्यानंतर नुकसानीची अंतिम आकडेवारी समोर येईल. सध्यातरी नागरिकांना शासन स्तरावरून मदत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आलं असल्याचं पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं. सर्व रहीवाशांचे स्थलांतर करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत. पुढील दोन दिवस जिल्ह्याला हवामान विभागाने अति पावसाचा दिलेला इशारा विचारात घेवून उपाययोजना करण्याबाबतही सतर्कतेने कार्यवाही करण्याचे निर्देश विखे पाटील यांच्याकडून देण्यात आले आहेत.

शाळा बंद ठेवण्यात आल्या : गावाच्या श्रद्धेचे केंद्र असलेले उत्तरेश्वर मंदिर नेहमी भक्तांनी गजबजलेले असते. मात्र, पूर पाण्यामुळे मंदिर परिसर जलमय झाल्याने पूजाअर्चेची कामे अडथळ्यात आली आहेत. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन मंदिर परिसरातील पाणी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गावातील मुख्य रस्ते व आंतरिक रस्ते पाण्याखाली गेल्याने वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. नागरिकांना गावाबाहेर जाण्यास अडचणी येत आहेत. शाळा बंद ठेवण्यात आल्या असून मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पालकांनी विशेष काळजी घेतली आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस

सतर्क राहण्याचे आवाहन : पूरस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने बचाव पथकं घटनास्थळी पाठवली आहेत. काही घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे. गावात प्राथमिक शाळा व ग्रामपंचायत कार्यालय येथे तात्पुरती निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. तहसीलदार व ग्रामसेवकांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, नागरिकांनी अनावश्यक हालचाल टाळावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नुकसानग्रस्तांना दिलासा द्यावा : ग्रामस्थांनी सांगितले की, “अशा प्रकारचा पूर आम्ही याआधी कधीच पाहिला नव्हता. मंदिर परिसरात पाणी शिरणे ही मोठी दुर्दैवी बाब आहे. शासनाने तातडीने मदत जाहीर करून नुकसानग्रस्तांना दिलासा द्यावा."

अहिल्यानगर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस

हातातोंडाशी आलेली पिके वाहून गेली : शेतीचे मोठे नुकसान, पिके गेली वाहून : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. शेतातील कांदा, मका, सोयाबीन, भाजीपाला पिके यांसह फळबागा पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतातील मातीच पाण्यासह वाहून गेल्याचे पाहायला मिळाले. अनेक शेतांना अक्षरशः तळ्याचे स्वरूप आले आहे. सतत उभी असलेली पिके पाण्यामुळे पूर्णपणे वाया गेल्याने तसेच इतर पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. नुकतीच केलेली लागवड तर काही ठिकाणी हातातोंडाशी आलेली पिके वाहून गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

AHILYANAGAR RAIN YELLOW ALERTCLOUDBURST LIKE RAIN IN KARANJIअहिल्यानगर यलो अलर्टकरंजी गाव ढगफुटी पाऊसAHILYANAGAR RAIN UPDATE

