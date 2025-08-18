ETV Bharat / state

नांदेडच्या मुखेड तालुक्यात ढगफुटीसदृश्य पाऊस; दीड कोटींच्या म्हशी गेल्या वाहून गेल्याचा दावा - HEAVY RAIN IN MUKHED

नांदेडच्या मुखेड तालुक्यात ढगफुटीसदृश्य पाऊस (Heavy Rain in Mukhed) झाला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे.

Nanded News
नांदेडच्या मुखेड तालुक्यात ढगफुटीसदृश्य पाऊस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 8:49 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 8:59 PM IST

1 Min Read

नांदेड : जिल्ह्यात मागील तीन ते चार दिवसांपासून पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवारी मध्यरात्री मुखेड तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला. शिवाय विष्णूपुरी धरणाचे दहा दरवाजे उघडण्यात आल्यामुळं पाण्याची आवक वाढली आहे, सात ते आठ गावात धरणाचं पाणी शिरलं आहे. तर अनेक ग्रामस्थांचे संसार उध्वस्त झाले असून पुराच्या पाण्यात म्हशी वाहून गेल्या आहेत. तर अवघ्या दहा मिनिटातच होत्याचं नव्हतं झालंय. दुग्ध व्यवसाय करणारे बालाजी शंकरअप्पा खंकरे यांच्या चाळीसहून अधिक म्हशी वाहून गेल्या आहेत तर काही म्हशी दगावल्या आहेत. त्यामुळं या शेतकऱ्यांचं सुमारे दीड कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

40 जनावरे मरण पावली : मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद येथील शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसाय करणारे बालाजी शंकरअप्पा खंकरे यांच्या शेतातील जनावरांच्या गोठ्यामध्ये लेंडी नदीचे पाणी शिरून 40 जनावरे मरण पावली, तर 20 जनावरे वाहून गेली आहेत. यात त्यांचं कोट्यवधींचं नुकसान झालं आहे. तर गावातील एका तरुणांवर अस्मानी संकट कोसळल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

दीड कोटींच्या म्हशी वाहून गेल्या (ETV Bharat Reporter)

परराज्यातून आणल्या होत्या म्हशी : मुक्रमाबागेतील तरुण शेतकरी बालाजी शंकर आप्पा खंकरे हे मागील दहा वर्षापासून दुग्ध व्यवसाय करत आहेत. त्यांनी गुजरात, यूपी, मध्यप्रदेश, हरियाणा या राज्यातून उत्तम प्रजातीच्या म्हशी आणि गाई दुग्ध व्यवसायासाठी आणल्या होत्या. दररोज तीनशे लिटर दूध काढून ते विक्री करण्याचा व्यवसाय होता. परिसरातील शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी या उद्देशाने दुग्ध व्यवसायाकडं वळवून आर्थिक उन्नती करण्याचा उपक्रम खंकरे यांनी केला होता. पण काळाने घाला घातला, बालाजी खंकरे यांच्या गाई, म्हशी पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या आणि चाळीसहून अधिक म्हशी या गोठ्यात बांधल्यामुळं पाण्याच्या प्रवाहात जागेवरच गुदमरून मरण पावल्या. यामुळं बालाजी खंकरे यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. शासनाने आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी बालाजी यांनी सरकारकडे केली आहे.


हेही वाचा -

  1. मुखेड तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस; लेंडी धरणाचं पाणी शिरलं गावात, एसडीआरएफ पथकाकडून मदत कार्य सुरू
  2. बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा शेतकऱ्यांना फटका, कपाशी पिकांचं मोठं नुकसान
  3. पावसाचा मुंबईच्या वाहतुकीवर परिणाम; लोकल धीम्या गतीनं, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी

नांदेड : जिल्ह्यात मागील तीन ते चार दिवसांपासून पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवारी मध्यरात्री मुखेड तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला. शिवाय विष्णूपुरी धरणाचे दहा दरवाजे उघडण्यात आल्यामुळं पाण्याची आवक वाढली आहे, सात ते आठ गावात धरणाचं पाणी शिरलं आहे. तर अनेक ग्रामस्थांचे संसार उध्वस्त झाले असून पुराच्या पाण्यात म्हशी वाहून गेल्या आहेत. तर अवघ्या दहा मिनिटातच होत्याचं नव्हतं झालंय. दुग्ध व्यवसाय करणारे बालाजी शंकरअप्पा खंकरे यांच्या चाळीसहून अधिक म्हशी वाहून गेल्या आहेत तर काही म्हशी दगावल्या आहेत. त्यामुळं या शेतकऱ्यांचं सुमारे दीड कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

40 जनावरे मरण पावली : मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद येथील शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसाय करणारे बालाजी शंकरअप्पा खंकरे यांच्या शेतातील जनावरांच्या गोठ्यामध्ये लेंडी नदीचे पाणी शिरून 40 जनावरे मरण पावली, तर 20 जनावरे वाहून गेली आहेत. यात त्यांचं कोट्यवधींचं नुकसान झालं आहे. तर गावातील एका तरुणांवर अस्मानी संकट कोसळल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

दीड कोटींच्या म्हशी वाहून गेल्या (ETV Bharat Reporter)

परराज्यातून आणल्या होत्या म्हशी : मुक्रमाबागेतील तरुण शेतकरी बालाजी शंकर आप्पा खंकरे हे मागील दहा वर्षापासून दुग्ध व्यवसाय करत आहेत. त्यांनी गुजरात, यूपी, मध्यप्रदेश, हरियाणा या राज्यातून उत्तम प्रजातीच्या म्हशी आणि गाई दुग्ध व्यवसायासाठी आणल्या होत्या. दररोज तीनशे लिटर दूध काढून ते विक्री करण्याचा व्यवसाय होता. परिसरातील शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी या उद्देशाने दुग्ध व्यवसायाकडं वळवून आर्थिक उन्नती करण्याचा उपक्रम खंकरे यांनी केला होता. पण काळाने घाला घातला, बालाजी खंकरे यांच्या गाई, म्हशी पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या आणि चाळीसहून अधिक म्हशी या गोठ्यात बांधल्यामुळं पाण्याच्या प्रवाहात जागेवरच गुदमरून मरण पावल्या. यामुळं बालाजी खंकरे यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. शासनाने आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी बालाजी यांनी सरकारकडे केली आहे.


हेही वाचा -

  1. मुखेड तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस; लेंडी धरणाचं पाणी शिरलं गावात, एसडीआरएफ पथकाकडून मदत कार्य सुरू
  2. बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा शेतकऱ्यांना फटका, कपाशी पिकांचं मोठं नुकसान
  3. पावसाचा मुंबईच्या वाहतुकीवर परिणाम; लोकल धीम्या गतीनं, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी
Last Updated : August 18, 2025 at 8:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

म्हशी गेल्या वाहूनबालाजी शंकरअप्पा खंकरेCLOUDBURST AND HEAVY RAINHEAVY RAIN IN MUKHEDHEAVY RAIN IN MUKHED

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.