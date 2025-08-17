कोल्हापूर : "सामाजिक न्यायाचे प्रणेते राजर्षी शाहू महाराजांचे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर मोठे उपकार आहेत. त्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी खारीचा वाटा उचलण्याची संधी मला मिळाली. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश झालो, तेव्हा जेवढा आनंद झाला नाही, त्याहून अधिक आनंद आज झाला आहे. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचमधून शेवटच्या घटकापर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचेल तर या माध्यमातून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचमध्ये तयार होतील," असा विश्वास सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या उद्घाटन सोहळ्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई हे बोलत होते.
शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी केली होती मदत : "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी मदत केली, हा इतिहास आपण कधीही विसरू शकत नाही. त्यात शाहू महाराजांचे वंशज कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती यांनी काल माझं विमानतळावर स्वागत केलं, हा माझ्यासाठी गौरवाचा क्षण होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे यांच्यासोबत मुंबईत बैठक झाली, तेव्हाच छत्रपती शाहू महाराजांनी न्याय दिलेल्या इमारतीतच सर्किट बेंच सुरू करण्याचं निश्चित झालं. मात्र आलोक आराधे यांना याबाबत साशंकता होती. बहुतेक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल त्यांना माहीत नसावं. मात्र गतिमान शासन असलेल्या महाराष्ट्रात 20 ते 25 दिवसांमध्ये नव्या इमारतीचा कायापालट करून सर्किट बेंचसाठी इमारत निर्माण करण्यात आली. कोल्हापूरला सर्किट बेंच करण्यामागे सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोवा कर्नाटक सीमेजवळ असलेल्या गावातील नागरिकांना न्याय मिळावा, ही एक संकल्पना होती. कोल्हापुरात आता सर्किट बेंच झालं आहे, खंडपीठही होणार आहे," असा विश्वास सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. न्याय हा पक्षकाराच्या दारात गेला पाहिजे, अशी माझी भूमिका राहिली आहे. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचमधून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दोन दिवस कोल्हापुरात आहे, कोल्हापूरकरांनी माझ्या प्रति व्यक्त केलेलं प्रेम शब्दात न सांगण्यासारखं आहे. या प्रेमानं मी भारावून गेल्याचं सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यावेळी सांगितलं.
सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूरच्या विकासाचं दालन खुलं : "सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यामुळे आज हा इतिहास लिहिला जात आहे. या ऐतिहासिक क्षणाची संधी मलाही मिळाली याचा आनंद आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा संकल्प आणि दृढनिश्चय फळास गेला. मात्र या दरम्यान पाठपुरावा होऊनही सर्किट बेंचचा थांब पत्ता लागत नव्हता. महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेल्या गवई साहेबांनी सरन्यायाधीश झाल्यानंतर अनुरूप पाठपुरावा केला. यामुळेच कोल्हापूरला सर्किट बेंच शक्य झाल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. शेंडा पार्कामधील नऊ एकर जमिनीचं हस्तांतरण झालं आहे. आता आराखडा तयार करून लवकरच बांधकाम सुरू करू. 50 वर्षाच्या लढ्याचं शिवधनुष्य पेलणारे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आभार मानतो. सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूरकरच्या विकासाचं दालन सुरू झालं, अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
खचाखच भरलेल्या सभागृहात टाळ्या आणि शिट्ट्या : दसरा चौकातील ऐतिहासिक जुन्या इमारतीत सर्किट बेंच उद्घाटन झाल्यानंतर कोल्हापुरातील मेरी वेदर मैदानावर झालेल्या शानदार सोहळ्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक कुमार आराध्ये, कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्यासह सहा जिल्ह्यातून आलेले वकील आणि पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरन्यायाधीश गवई यांनी कोल्हापूरच्या सर्किट बेंच संदर्भात केलेल्या उल्लेखानंतर सभागृहात टाळ्या आणि शिट्ट्याचा आवाज घुमला. विशेष म्हणजे उद्यापासून कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या कामाचा शुभारंभ होणार आहे.
