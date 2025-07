ETV Bharat / state

वाचाल तर वाचवाल! सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा वकिलांना सल्ला, ई लायब्ररीचं लोकार्पण - CJI BHUSHAN GAVAI ON E LIBRARY

अमरावती : कायदेक्षेत्र आता नव्या युगात प्रवेश करत आहे. अमरावतीत शनिवारी ‘स्व. अ‍ॅड. टी. आर. गिल्डा स्मृती ई-लायब्ररी’चं उद्घाटन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आलं. ही ई-लायब्ररी म्हणजे फक्त पुस्तक नव्हे, तर वकिलांसाठी, कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अभ्यासकांसाठी 24x7 ज्ञानसंपन्न डिजिटल खजिना असल्याचं प्रतिपादन त्यांनी केलं. सरन्यायाधीश भूषण गवई (Reporter) काय म्हणाले सरन्यायाधीश भूषण गवई : "वाचाल तर वाचाल हे वचन आज डिजिटल माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे सत्यात उतरत आहे. ई-लायब्ररी ही भविष्यातील गरज असून ती कायदेक्षेत्रात एक नवा अध्याय उघडेल." त्यांनी ई-हिअरिंग, नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या गतीला मिळणारं बळ यांचा यावेळी विशेष उल्लेख केला. "अमरावती दौऱ्यातील कार्यक्रमात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सेवानिवृत्तीनंतरची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "माझा संघर्ष न्यायासाठी होता, सत्तेसाठी नाही. त्यामुळेच निवृत्तीनंतर कोणतीही खुर्ची नको."

