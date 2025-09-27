ETV Bharat / state

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आधुनिक इमारतीचं सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन; उद्धव ठाकरेंविषयी व्यक्त केली खंत

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते आज नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उद्धव ठाकरेंबाबत खंत व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई
ETV Bharat Marathi Team

September 27, 2025

नाशिक : जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांच्या हस्ते संपन्न झालं. यावेळी 25 न्यायमूर्तींसह मंत्री उपस्थित होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासोबत या वास्तूचं भूमिपूजन करण्याचा योग मला आला होता. त्यांनी उद्घाटनाला आपण दोघं बरोबर येऊ असं म्हटलं होतं. मात्र दुर्दैवानं योग आला नाही, अशी खंत सरन्याधीश गवई यांनी बोलून दाखवली.

न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं वैशिष्ट्य : नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या भव्य सात मजली इमारतीसाठी 310 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यात 159 कोटी बांधकामासाठी, 28 कोटीचा फर्निचर, 5 कोटी एस्केलेटर, 2 कोटी पाण्याची सोय, 29 लाख सोलर रूप आणि दहा लाख रुपये वॉटर हार्वेस्टिंगवर खर्च करण्यात आले आहेत.

140 वर्षातील घटनांची माहिती : या इमारतीत तळमजल्यावर हेरिटेज गॅलरी आहे. यामध्ये 140 वर्षातील ऐतिहासिक घटना पहिल्या 50 वर्षातील स्थापनेपासून गाजलेली खटले, त्याचे निकाल देणारे न्यायाधीश, वकील यांची फोटोसह माहिती. प्रमुख खटले, केस चाललेले हे संग्रहित करून त्याची पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे.

न्यायालयात बंदीवानांसाठी कोठडी : न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीसाठी आणण्यात येणाऱ्या बंदीवानांना ठेवण्यासाठी नूतन इमारतीत कोठडी उभारण्यात आली आहे. नूतन इमारतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त कॉन्फरन्स हॉल तयार करण्यात आला आहे. या ठिकाणी इंटरनेटच्या सर्व सुविधा आहेत. या सोबतच नूतन इमारतीतील न्यायदान कक्षेमध्ये अद्यावत फर्निचर करण्यात आलं आहे.

आधीची ब्रिटिशकालीन वास्तू : नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाची सद्यस्थितीतील दगडी इमारत ब्रिटिश राजवटीतली आहे. 1885 मध्ये त्याची उभारणी करण्यात आली आहे. नवीन इमारतीसाठी नाशिक वकील संघानं पाठपुरावा केल्यानंतर 2005 मध्ये दुसरी इमारत बांधून पूर्ण झाली. या इमारतीत 34 न्यायालय कार्यरत आहेत. आता आणखी तिसरी सात मजली इमारत उभी राहिली असून आणखीन 16 न्यायदानाचे कक्ष यात असणार आहेत.

सरन्यायाधीश भूषण गवई काय म्हणाले : देशात कुठल्याही राज्यात एवढी सुंदर इमारत नाही, आतून देखील कॉर्पोरेट लुक या इमारतीला देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीशांपेक्षा मोठा चेंबर इथं असलेल्या न्यायमूर्तीना मिळालं आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन माझ्या हस्ते करण्यात आले होते 2019 मध्ये. ही इमारत उभी करण्यामागे अनेकांचा हातभार आहे. कोल्हापूरचे सर्किट बेंच उभा करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा नाशिकचे असलेले कर्णिक यांनी मोठी मेहनत घेतली. महाराष्ट्रातले इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप चांगलं आहे. चांगल्या इमारती तयार करण्यात आल्या आहेत. नाशिकला सुंदर इमारत दिलेली आहे. मी महाराष्ट्रात बांधकाम विभागाचं कौतुक करतो. लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचं काम होणार आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या इमारतीच्या भूमिपूजनाला आम्ही आलो होतो.त्यावेळी उद्घाटनाला आम्ही येऊ, असं त्यांनी सांगितलं. पण दुर्दैवानं तो योग नव्हता. नाशिकच्या इमारतीत पक्षकारांचा देखील विचार केला आहे. आपण म्हणतो कोर्टाची पायरी चढू नये, मात्र नाशिकची इमारत पाहिल्यास सुंदर इमारत आहे की प्रत्येकानं जाऊन यावं. नाशिकला मोठी परंपरा लाभली आहे. दुसऱ्या तिसऱ्या पिढीच्या लोकांनी इथे सेवा केलीय. देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी मोठा ग्रंथ म्हणजे राज्य घटना आणि संविधान आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुलेंना गुरु मानायचे. त्यांच्या विचारानं ते प्रवाहित होते. बाबासाहेबांनी या देशात एक व्यक्ती एक मत या आधारावर कामं केली पाहिजे असं सांगितलं होते, असं सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटलं.

TAGGED:

NASHIK DISTRICT COURT BUILDINGCJI BHUSHAN GAVAIसरन्यायाधीश भूषण गवईनाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयCJI BHUSHAN GAVAI ON NASHIK COURT

