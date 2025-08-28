अमरावती - शहरातील अर्ध्यापेक्षा अधिक नागरिकांना विविध सेवांशी जोडणारा रेल्वेचा राजकमल येथील उड्डाणपूल ऐन गणपती उत्सवात बंद करण्यात आला. अमरावतीकरांची लाईफलाईन असणारा हा पूल दुचाकी, चारचाकी आणि सर्व जड वाहनांसाठी २५ ऑगस्टपासून बंद होताच नागरिकांचा रोष उफाळून आलाय. कोणतीही पूर्व सूचना न देता हा निर्णय घेण्यात आलाय. दुचाकी आणि चारचाकी पुलावरून धावली तर पूल कोसळू शकतो आणि पुलाच्या खालून धाडधाड धावणाऱ्या रेल्वे गाडीच्या कंपनाचा कुठलाही परिणाम पुलावर होत नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातय. या पुलाबाबत अमरावतीकरांच्या मनात अनेक संभ्रम असताना आजी माजी लोकप्रतिनिधी हा विषय आणि आपले विचार घेऊन मैदानात उतरलेत. राजकमलचा रेल्वे पूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलाबाबत "ईटीव्ही भारत" चा हा खास रिपोर्ट.
रविवारी रात्री पूल बंद करण्याची घोषणा - अमरावती शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांसाठी रविवारी रात्री १० वाजून ४२ मिनिटांनी राजकमल पूल हा नादुरुस्त झाल्यानं सर्व प्रकारच्या वाहनांना आणि पादचाऱ्यांसाठी मध्य रात्री १२ पासून तत्काळ प्रभावनं पूर्णतः बंद करण्यात येत आहे अशी घोषणा करण्यात आली. तसं प्रसिद्धी पत्रकाही काढण्यात आलं.
सोमवारी झाली वाहतूक कोंडी - राजकमल चौक बंद करण्यात आल्यानं सोमवारी अमरावती शहराला प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. नागरिकांचा रोष पाहता राजकमल ते जयस्तंभ आणि गमलपुराकडून रेल्वे स्टेशन हे दोन मार्ग दुचाकी आणि चारचाक्यांसाठी खुले केलेत. यामुळं मात्र वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला नाही.
आज आमदारांनी केली पाहणी - ऐन गणपती उत्सवात उभ्या ठाकलेल्या या समस्येवर नेमका काय पर्याय याचा आढावा घेण्यासाठी अमरावती विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार सुलभा खोडके आणि विधानपरिषद सदस्य संजय खोडके यांनी एकत्रितरित्या पुलाची पाहणी केली. यावेळी महापालिका आयुक्त सौम्य शर्मा, निवासी जिल्हाधिकारी अनिल भटकर, वाहतूक शाखेचे सहायक आयुक्त खताळे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सोबत होते. यावेळी आमदार संजय खोडके यांनी हा पूल खराब झाल्यानं बंद करण्याबाबत दोनदा सूचना आल्यात. मात्र रविवारी मध्यरात्री हा पूल अचानक बंद केल्यामुळ नागरिकांचा गोंधळ उडाला. पुलाचं काम पूर्ण होईस्तोवर काय पर्याय याबाबत आज आढावा घेतला असं संजय खोडके म्हणाले.
आमदार संजय खोडके यांनी सुचविलेला पर्याय
* काँग्रेस नगर परिसरात असणारा निमुळता रस्ता रुंद करून वाहतूक वळवावी.
* रेल्वे स्थानकाकडून बेलापूरला जाणाऱ्या मार्गाला रुंद करून आणि त्यावर पथदिवे लावून हा मार्ग सुरळीत करावा.
* जयस्तंभ चौकातून सामरा व्यापारी संकुलाच्या बाजूनं थेट नेहरू मैदानातून राजकमल चौकात येणारा मार्ग निर्माण करावा.
आमदार सुलभा खोडके म्हणल्या ही रेल्वेची चूक - हा पूल जुना झालाय, त्याचं आवश्यक ते ऑडिट व्हायला हवं होतं. ते काम रेल्वेचं होतं. दोन वर्षांपूर्वी मी स्वतः या विषयावर रेल्वे अधिकाऱ्यांशी बोलून या पुलाची तपासणी व्हावी असं सांगितलंय. अनेक ठिकाणी नवीन पूल निर्माण होत आहेत. मग आपल्या या जुन्या पुलाची दुरुस्ती का होत नाही, याबाबतही सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी हा पूल चांगला असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं होतं. आता दोन वर्षात हा पूल खराब कसा झाला, हे अचानक सांगण गंभीर बाब आहे. ही संपूर्ण चूक रेल्वे प्रशासनाची आहे. रेल्वेनं आधीच पुलंचं ऑडिट करायला हवं होतं. आता अमरावतीकदांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे, असं अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी " ई टीव्ही भारतनं उपस्थितं केलेल्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण दिलंय.
रेल्वेनं दोनवेळा केलं सूचित - १९६३ मध्ये बांधलेला अमरावती शहरातील राजकमल रेल्वे उड्डाणपूल हा निकामी झालाय त्याचं आयुर्मान सरलय. यामुळं हा पूल वाहतुकीसाठी योग्य नसून याठिकाणी नवा रेल्वे पूल बांधणं आवश्यक असल्याच्या आशयाचं पत्र मध्य रेल्वेच्यावतीनं डिसेंबर २०२३ आणि ६ जून २०२४ रोजी दिलय. मनुष्य आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी पुलाच्या बांधकामा संदर्भात राज्य सरकार किंवा इतर संस्थेकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसंदर्भात तत्काळ प्रस्ताव पाठवावा. नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीनं यासंदर्भात सर्व आवश्यक ती मदत रेल्वेकडून मिळेल असं देखील भुसावळ येथील मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय अभियंता गौतम मुसळे यांनी पत्रात स्पष्ट केलंय.
अमरावती रेल्वे स्थानकावरून सुटणाऱ्या गाड्या
* अमरावती - मुंबई
* अमरावती - पुणे
* अमरावती - तिरुपती
* अमरावती - सुरत
* अमरावती - नागपूर
* अमरावती - जबलपूर
* अमरावती - बडनेरा मेमू
* अमरावती - वर्धा मेमू
रेल्वे अपघाताची भीती - या पुलावरून सर्व वाहतूक बंद केली असताना पुलाच्या खालून रोज रेल्वेगाड्या धावत आहेत. रेल्वे गाडीच्या कंपनामुळं तो पूल जर कोसळला तर रेल्वेचा मोठा अपघात होण्याची भीती आहे. यादृष्टीनं देखील प्रशासनानं दखल घ्यायला हवी. नेमकी कोणती काळजी घेतली जात आहे हे प्रशासनानं स्पष्ट करावं असं काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी "ई टीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय.