'मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम' उपक्रम राबविण्यात येणार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची माहिती

राज्यात 8 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारकडून 'मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहे.

'Chief Minister's Short-term Employability Courses' initiative will be implemented - Lodha
मंत्री मंगलप्रभात लोढा (ETV Bharat Reporter)
Published : October 6, 2025 at 7:43 PM IST

मुंबई : रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षण याबाबत एक मोठी आणि महत्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्यात 8 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारकडून 'मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून 75,000 प्रशिक्षणार्थ्यांना नव्या युगातील कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. दरम्यान, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातर्फे तरुणांना उद्योग आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूनं ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सोमवारी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मोदींच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन : विशेष म्हणजे या उपक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी करण्यात येणार आहे. यावेळी राज्यभरात 600 ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसंच या कार्यक्रमांतून विश्‍वकर्मा समाजातील पारंपरिक व्यवसायातील तज्ज्ञ, कारागीर आणि स्थानिक कलाकार यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं जाणार आहे. यामुळं समाजातील पारंपरिक कौशल्यांविषयी आदर वाढेल आणि त्या समाजातील करागिरांना मान सन्मानही मिळेल, असं मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं. तसंच या उपक्रमांतर्गत राज्यातील 419 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि 141 शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण 2,506 तुकड्या सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

तरुणांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण : सध्या उद्योग क्षेत्रात बदलत्या आणि काळानुरुप मागणीनुसार राज्यातील तरुणांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देणं आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनविणं हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. तसंच गाव-खेड्यात, ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींना स्थानिक पातळीवर कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं आणि रोजगाराची संधी निर्माण करुन देण्यात येणार असल्याचं मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं. याचबरोबर, महत्वाचे म्हणजे कौशल्य प्रशिक्षण हे केवळ रोजगार मिळविणाचं साधन नाही तर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. तसंच 'मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम' हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल. सध्या यावर्षी या माध्यमातून 75,000 प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. तर पुढील वर्षापासून ही संख्या 1 लाख प्रशिक्षणार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प विभागानं केला आहे, असं मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं.

प्रवेश प्रक्रिया आणि पात्रता काय? : या उपक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात आलेली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. प्रशिक्षण शुल्क प्रति महिना रुपये 1,000 ते 5,000 इतके निश्चित करण्यात आले आहे. तसंच 25 टक्के जागा संस्थेतील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमधील विद्यमान आणि उत्तीर्ण विद्यार्थी तसंच दहावी, बारावी, पदविका किंवा पदवीत्तर शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी पात्र असतील, असे विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात.


कोण-कोणते कौशल्य अभ्यासक्रम असणार?
या उपक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

  • अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग
  • ड्रोन तंत्रज्ञान
  • इलेक्ट्रिक वाहन
  • सोलर ऊर्जा
  • सायबर सुरक्षा
  • इंटरनेट ऑफ थिंग्ज
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स
  • ग्रीन हायड्रोजन
  • मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ
  • सोशल मीडिया (इन्फ्लुएंसर)

