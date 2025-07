ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते माऊलींची शासकीय महापूजा: नाशिक जिल्ह्यातील दाम्पत्य ठरले मानाचे वारकरी - PANDHARPUR ASHADHI EKADASHI 2025

विठू माऊली ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 6, 2025 at 2:05 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 6:57 AM IST 1 Min Read

सोलापूर : आषाढी एकादशी या दिवशीची शासकीय महापूजा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार 6 जुलै रोजी पंढरपूरची शासकीय महापूजा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाली. शासकीय महापूजेचा मान नाशिक जिल्ह्यातील कैलास दामू उगले वय 52 आणि कल्पना कैलास उगले या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला आहे. उगले हे जातेगाव ता. नांदगाव जिल्हा नाशिक येथील रहिवासी आहेत. गेली 12 वर्षे ते विठ्ठलाची वारी करत आहेत. कैलास उगले यांचे वडील सेवानिवृत्त सैनिक आहेत. आज पहाटे 2 वाजून 20 मिनिटांनी श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मानाचे वारकरी यांच्या हस्ते संपन्न झाली. पंढरपुरात आषाढी एकादशीच्या मोठा सोहळा : पंढरपूरमध्ये 6 जुलै रोजी देवयानी एकादशी म्हणजे आषाढी एकादशीच्या मोठा सोहळा लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये आज पार पडत आहे. आषाढी एकादशी सोहळ्याची शासकीय महापूजा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होत असते. त्याचवेळी पदस्पर्श दर्शन रांगेतील भाविकांनाही शासकीय महापूजेचा मान मिळत असतो. शासकीय महापूजेचा मान मिळालेल्या वारकऱ्यांना एसटी महामंडळातर्फे वर्षभर मोफत प्रवास दिला जातो. यंदाची आषाढी एकादशी विक्रमी होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून वर्तवण्यात येत आहे. या आषाढी एकादशीसाठी राज्यभरातून सुमारे 20 लाख भाविक दाखल झाल्याचा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तवण्यात येत आहे. विठ्ठल रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शन रांग गोपाळपूरच्या पुढं गेली आहे. यंदाच्या वारीसाठी नवमीपासूनच पदस्पर्श दर्शन रांगेमध्ये मोठी गर्दी झाली होती. पदस्पर्श दर्शन रांगेसाठी प्रशासनाच्या वतीनं तसेच विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीनं सर्व सोयी देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये घुसखोरी रोखण्यासाठी मंदिर समितीनं प्रयत्न केले. पदस्पर्श रांगेतील वारकऱ्यांना मोफत चहा, पाणी, यांची सोय करण्यात आली आहे.

