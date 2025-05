ETV Bharat / state

एक-दोन कॅबिनेट दरे गावातच घेऊ, देवेंद्र फडणवीसांकडून एकनाथ शिंदेंचं कौतुक की उपरोधिक टोला? - DEVENDRA FADNAVIS ON EKNATH SHINDE

संपादित छायाचित्र ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 5, 2025 at 1:14 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:47 PM IST 2 Min Read

सातारा : आगामी काळामध्ये एक-दोन कॅबिनेट दरे गावातच घेऊ. म्हणजे आम्हालाही इथं येण्याची संधी मिळेल, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यटन महोत्सवाच्या समारोपात बोलताना केलं. या वक्तव्यातून देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांचं कौतुक केलं की उपरोधिक टोला लगावला, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. महापर्यटन महोत्सव (Reporter) देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत महाबळेश्वरमधील तीन दिवसीय महापर्यटन महोत्सवाचा रविवारी समारोप झाला. त्यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे इथले भूमिपुत्र असल्यानं त्यांना महाबळेश्वरला येण्याची संधी मिळते. कारण, हा भागच असा आहे की इथं वारंवार यावं, असं प्रत्येकाला वाटते. पण, आम्हाला तशी संधी कमी मिळते. त्यामुळं पुढच्या एक-दोन कॅबिनेट दरे गावातच घेऊ. म्हणजे आम्हालाही इकडे यायला मिळेल."

