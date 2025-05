ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची संजय राऊतांनी लिहिलेल्या पुस्तकाबाबत प्रतिक्रिया, म्हणाले... - CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं संजय राऊतांनी लिहिलेल्या पुस्तकाबाबत प्रतिक्रिया ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 16, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 5:11 PM IST 1 Min Read

बुलढाणा- जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज आले असता त्यांना संजय राऊत यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावर टीका केलीय. त्यांना पुस्तकासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, मी कादंबऱ्या वाचन कधीच सोडलं आहे आणि बाल वाङ्मय वाचण्याचे माझं वय राहिलं नसल्याचा खरमरीत टोला त्यांनी संजय राऊतांना लगावलाय. आज बुलढाणा येथे भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांच्या कन्येच्या लग्न समारंभाला उपस्थित राहण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी ही टीका केलीय.



नेमकं पुस्तकात काय? : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांची तुरुंगवारी संपूर्ण देशाने पाहिली. संजय राऊत यांना अटक झाली, त्यावेळी सर्व माध्यमांचे लक्ष या प्रकरणात नेमकं काय घडते याकडे होतं. त्यानंतर जवळपास 100 दिवसांनंतर संजय राऊत यांची तुरुंगातून सुटका झाली. भायखळाच्या तुरुंगापासून ते भांडुपमधील त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत एक मोठी रॅली काढण्यात आली. ही रॅलीदेखील संपूर्ण देशाने पाहिली. याच तुरुंगातील दिवसांवर खासदार संजय राऊत यांनी एक पुस्तक लिहिलं असून, 'नरकातील स्वर्ग' असे या पुस्तकाचे नाव आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन शनिवारी 17 मे रोजी मुंबईत होणार आहे. मात्र, प्रकाशनापूर्वीच हे पुस्तक आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, या पुस्तकातून संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरच निशाणा साधल्याचे समोर आलंय. शाह यांना संकट काळात बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवारांची मदत : खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या पुस्तकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांना संकट काळात बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांनी कशी मदत केली याचे वर्णन केलंय. त्यामुळे सध्या संजय राऊत यांच्या पुस्तकातील मजकुरावर भाजपाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. याला संजय राऊत यांनी उत्तर दिले असून ते म्हणाले की, "मी माझ्या पुस्तकात जे काही लिहिलं आहे ते 100 टक्के खरं आहे. 35 मिनिटांची फोनवरील चर्चा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची ती मी चर्चा टाकली नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचे आदराचे संबंध सर्वांसोबत आहेत. त्यामुळे जेवढं मला शक्य आहे, तेवढं मी लिहिलं आहे, असंही राऊत म्हणालेत. हेही वाचाः

