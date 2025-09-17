ETV Bharat / state

मीनाताई ठाकरे पुतळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, याला राजकीय रंग देणे योग्य नाही

मीनाताई ठाकरे पुतळा विटंबना प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याला राजकीय रंग देणे योग्य राहणार नाही असं ते म्हणालेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 10:42 PM IST

पुणे - मुंबईतल्या शिवाजी पार्क परिसरात असलेल्या मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर अज्ञात समाज कंटकांनी रंग फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, अशा प्रकारची घटना ही निषेधार्ह आहे. ज्या कोणी समाजकंटकाने ही घटना केली आहे, त्याला पोलीस शोधून काढतील. यापेक्षा जास्त याला राजकीय रंग देणे योग्य राहणार नसल्याचं यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.


पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंच येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय सेवा पंधरावळा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी जन्मवर्षाच्या निमित्ताने महसूल विभागाच्या वतीने सेवा पंधरवडा अंतर्गत 10 महत्वाच्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. या अभियाना अंतर्गत आजचा कार्यक्रम घेण्यात आला. ज्या योजना राबवण्यात येणार आहेत त्या योजनांचा लाभ हा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. आता तलाठ्याकडे जाण्याची गरज नाही. योजना ऑनलाईन होणार आहे आणि व्हॉट्सअपवर सर्व उपलब्ध होणार असल्याचं यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.



राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट संदर्भात जो जीआर काढला आहे, त्याबाबत प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे का, असं यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की आम्ही जो जीआर काढला आहे त्यात जे पात्र झाले आहेत, त्यानुसार दाखले मिळत आहेत. आत्तापर्यंत किती लोकांना प्रमाणपत्रं देण्यात आली त्याची आकडेवारी लगेच देता येणार नाही. ज्यांच्याकडे दाखले आहेत त्यांच्या नातवाईकाला दाखले मिळणार आहेत, असं यावेळी फडणवीस म्हणाले.

DEVENDRA FADNAVIS REACTIONदेवेंद्र फडणवीसमीनाताई ठाकरे पुतळाशिवाजी पार्कMEENATAI THACKERAY STATUE ISSUE

