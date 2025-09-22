ठाकरे सरकारमुळे मेट्रो प्रकल्प अडीच वर्ष रखडला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा पुन्हा एकदा ठाकरेंवर निशाणा
पुढच्या वर्षीपर्यंत यातील बहुतांश काम आम्ही पूर्ण केल्यानंतर तिसरा टप्पादेखील पूर्ण करणार असल्याचं आश्वासन यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
ठाणे : ठाकरे सरकारमुळे मेट्रो प्रकल्प अडीच वर्ष रखडला, असा आरोप करीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय. मेट्रोचा हा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील विशेष प्रयत्न केले असून, त्यांचेदेखील यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष आभार मानले. ठाकरे सरकारमुळे मेट्रो प्रकल्पाला विलंब झाला नसता तर आम्ही आणखी पुढचा टप्पा गाठू शकलो असतो, मी ठाणेकर आणि मुंबईकर यांना विश्वास देऊ इच्छितो की, पुढच्या वर्षीपर्यंत यातील बहुतांश काम आम्ही पूर्ण केल्यानंतर तिसरा टप्पादेखील पूर्ण करणार असल्याचं आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.
वडाळा-घाटकोपर-कासारवडवली मेट्रो चार प्रकल्पावरील मेट्रोची चाचणी : मुंबई महानगरातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला वडाळा-घाटकोपर-कासारवडवली मेट्रो चार प्रकल्पावरील मेट्रोची चाचणी सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ठाण्यात पार पडली. यावेळी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार निरंजन डावखरे, मेट्रोचे अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने भाजपा आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती दिली.
मुंबई आणि ठाणे असा मार्ग जोडणार : या प्रकल्पासाठी जवळपास 16 हजार कोटी खर्च करण्यात येत आहेत. दैनंदिन प्रवासी संख्या 13 लाख 47 हजार अपेक्षित असून, पूर्ण मार्ग सुरू झाल्यावर ही संख्या अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत. मेट्रोसाठी मोघरपाडा येथे डेपोकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 45 हेक्टर जागा त्याठिकाणी उपलब्ध झाली असल्यामुळे मेट्रो 4, मेट्रो 4 अ, मेट्रो 10 आणि 11 डेपो म्हणून काम होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरे, मुंबई आणि ठाणे असा जोडणारा मार्ग असणार आहे. मेट्रो 11 वडाळा ते सीएसएमटीपर्यंत जातो, यालाही हा मार्ग जोडला जाणार आहे. हा सगळ्यात लांब 55 किमीचा मार्ग असून, यातून 21 लाख लोक रोज प्रवास करतील.
काही काम 2027 पर्यंत पूर्ण केले जाणार : टप्प्याटप्प्याने पुढच्या वर्षीपर्यंत सर्व टप्पे पूर्ण झाले पाहिजेत, असा आमचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी देखील डेपोसाठी विशेष प्रयत्न केले आहे. मी ठाणेकर आणि मुंबईकर यांना विश्वास देऊ इच्छितो की, पुढच्या वर्षी पर्यंत यातला बहुतांश काम आम्ही पूर्ण करू, पण काही काम 2027 पर्यंत पूर्ण केले जाईल. एकदा का हा मार्ग पूर्ण झाल्यास ठाण्यापासून सीएसएमटीपर्यंत ठाणेकरांना प्रवास करणं सोपं होणार असल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मी मुख्यमंत्री असताना मेट्रोला चालना मिळाली - उपमुख्यमंत्री शिंदे : आजचा दिवस ठाणेकरांसाठी आनंदाचा आणि ऐतिहासिक आहे. वडाळा-ठाणे या मेट्रोच्या अनंत अडचणीतून आपण इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. 2019 नंतर महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये या सगळ्या प्रकल्पांना ब्रेक लागला, स्थगिती मिळाली. मात्र 2022 मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा मेट्रोला चालना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते त्यावेळी इतर मेट्रोला मान्यता देत असताना ठाण्याला मात्र वगळण्यात आलं होतं, त्यावेळेस ठाण्याला मेट्रोच्या प्रकल्पात समाविष्ट करून घेण्यासाठी आम्हाला आंदोलन करावे लागलं. आम्हाला निलंबित देखील व्हावं लागलं. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात हा प्रकल्प पूर्णत्वास जात आहे. मुंबई ते ठाणे ही पहिली लोकल धावली होती, 22 एप्रिल 1853 मध्ये. आता जवळपास 172 वर्षांनंतर मेट्रो धावत असल्याचंही शिंदे म्हणाले. ठाण्यासाठी इंटर्नल मेट्रोदेखील आपण मंजूर केलेली आहे, कल्याण-डोंबिवली-भिवंडी याला कनेक्ट होणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
2027 पर्यंत तिन्ही टप्पे पूर्ण होणार : घोडबंदर रोडवरील गायमुख ते विजय गार्डन असा चार किलोमीटरच्या प्रवासाची चाचणी सोमवारी घेण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2025 च्या अखेरीस गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन असे दहा मेट्रोचे स्थानक खुले करण्यात येणार आहेत. आणि 2027 पर्यंत कॅडबरी जंक्शन ते गांधीनगर आणि गांधीनगर ते वडाळ्यापर्यंत 32 मेट्रो स्थानक प्रवासासाठी खुले करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यामुळे ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
मेट्रोवरून भाजपा आणि शिवसेनेत श्रेयवाद : मेट्रोच्या गायमुख स्थानकात ट्रायल रन वेळी भाजपा आणि शिवसेनेत श्रेयवादाची लढाई समोर आली. 2014 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मेट्रोची प्रतिकृती दिलेली फ्रेम लावण्यात येणार असल्याचे सांगत शिवसेनेनं भाजपाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. तर मी मुख्यमंत्री असताना खऱ्या अर्थाने मेट्रोला चालना मिळाल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान करून हे श्रेय आपले असल्याचे यावेळी सूचित केले. या कार्यक्रमाला भाजपाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. तर शिवसेनेने रस्त्यावर पोस्टर्स लावून श्रेय घेण्याचा केला प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.
मेट्रोच्या कामावरून श्रेयवादाची लढाई : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मेट्रोचा ट्रायल रन हे सत्ताधारी महायुतीमध्ये डोकेदुखी वाढवणारं ठरणार आहे. कारण एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांनी 2014 साली मेट्रोची प्रतिकृती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेट देऊन मेट्रो ठाण्याला देण्याचे आवाहन केले होते, यासाठी त्यांनी निलंबनाची कारवाईदेखील सहन केलेली होती, असे असताना आता पूर्णत्वाकडे आलेली मेट्रो हे केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचेच श्रेय असल्याचं स्थानिक भाजपा नेते सांगत आहेत.
