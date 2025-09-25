ETV Bharat / state

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त भागाला भरीव मदत मिळावी: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली अमित शाहांची भेट

महाराष्ट्रात पूरसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज गृहमंत्री अमित शाह यांंची भेट घेत मदतीची मागणी केली.

Devendra Fadnavis Meets Amit Shah
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अमित शाहांची घेतली भेट (Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 11:56 PM IST

मुंबई : राज्यात यंदा पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. पावसानं सुरुवात ही लवकर केली आहे, तो काही अद्यापपर्यंत थांबायचं नाव घेत नाही. दरम्यान, गेल्या काही दिवसापासून मराठवाड्यात पावसानं हा हाहाकार उडवला आहे. तर मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. नुकसानग्रस्त पाहणी करण्यासाठी दोन दिवसापासून राज्य सरकारचे मंत्री मराठवाडा दौऱ्यावर आहेत. सरकारनंही आर्थिक मदत केली आहे. यानंतर या नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडून मदत घेण्यात यावी, अशी विरोधकांनी मागणी केली होती. यानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची मुंबईत भेट घेऊन महाराष्ट्राला आर्थिक मदत मिळावी याबाबत निवेदन दिलं.

Devendra Fadnavis Meets Amit Shah
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं पत्र (Reporter)
Devendra Fadnavis Meets Amit Shah
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं पत्र (Reporter)

भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांची पोस्ट : दरम्यान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी अमित शाहांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये निवेदन आणि भेटीचा फोटो जारी केला आहे. "महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान याबाबत एक सविस्तर निवेदन आज आमचे नेते, देशाचे गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह यांना दिले. एनडीआरएफमधून भरीव मदत महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

तीस हजार कोटीची मदत मिळणार? : एकीकडं मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे होत्याचं नव्हतं झालं आहे. शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. जनावरं वाहून गेले आहेत... लोक जखमी झाले आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून 10,000 कोटीची मदत घ्यावी, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. तर बिहारमध्येही अशीच परिस्थिती झाली होती, तेव्हा केंद्र सरकारनं 30,000 कोटीची मदत केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडून 30,000 कोटीची मदत घ्यावी, असं पत्र मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार 30 हजार कोटीची मदत करणार का? की आणखी किती मदत करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा :

  1. "पीकच नाही तर जमीनच गेली वाहून...आता पुन्हा कसं उभं राहायचं?", मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा सवाल
  2. अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचे हाल; "फोटोसेशनसाठीच सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर" विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा
  3. कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका, उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा

