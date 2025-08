ETV Bharat / state

मंगळवारी होणार महादेवी हत्तीणीबाबतचा फैसला ? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बोलावली मंत्रिमंडळाची बैठक - DEVENDRA FADNAVIS ON MAHADEVI

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : August 4, 2025 at 12:01 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 12:13 AM IST 1 Min Read

अमरावती : "कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठातली महादेवी हत्तीण गुजरातच्या वनतारामध्ये नेल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये रोष उफाळून आलाय. खरं तर याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिलाय. राज्य शासनाची यामध्ये काही एक भूमिका नाही. असं असलं तरी महादेवी हत्तीण वानतारा अभयारण्यातून परत आणण्यासंदर्भात कायद्याची काही बाजू आणखी असू शकते का, याबाबत विचार करण्यासाठी मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीत माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय. राज्यात हत्ती अभयारण्य नसल्यामुळं याचिका : "महादेवी हत्तीणीला त्रास होत असल्याबाबत काही तक्रारी होत्या. यासंदर्भात उच्च न्यायालयानं एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीनं या हत्तीणीला योग्य न्याय मिळावा, यासाठी तिला हत्ती अभयारण्यात ठेवावं, अशी मागणी करणारी याची उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयानं राज्यात हत्ती अभयारण्य नसल्यामुळं तिला वावरताना अभयारण्यात पाठवण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असता सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणालेत. भाविकांच्या भावनेचा आदर : "नांदणी मठातून हत्तीण गेल्यामुळं भाविक दुखावले आहेत. भाविकांना ती हत्तीण मठात हवी आहे. आम्ही भाविकांच्या भावनेचा आदर करतो. यासंदर्भात काही खासदार आणि आमदारांशी माझी चर्चा झाली. या प्रकरणात सरकार म्हणून काय करता येईल, याबाबत मंगळवारी बैठक ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासमोर जाता येत नसलं, तरी कायदेशीर बाबी तपासण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

Last Updated : August 4, 2025 at 12:13 AM IST