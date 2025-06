ETV Bharat / state

वकील नव्हे आर्किटेक्ट व्हायचं होतं, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उलगडला जीवनपट - BHUSHAN GAVAI

सरन्यायाधीश भूषण गवई ( ETV Bharat Reporter )

अमरावती : मला कधीही वकील व्हावंसं वाटत नव्हतं. आपण आर्किटेक्ट व्हावं असच मला वाटायचं. माझे वडील म्हणजे दादासाहेब हे एलएलबी करत असताना भूमिहीन सत्याग्रह आंदोलनात ते कारागृहात गेले. यामुळं त्यांना परीक्षा देता आली नाही त्यानंतर राजकारणात दादासाहेब हे पूर्ण वेळ अखंड सेवा देत राहिल्यामुळं त्यांना वकील होता आलं नाही. मी मात्र वकील व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांचा आदेश म्हणून मी वकील झालो, असं सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले. पण न्यायाधीश झाला तर...: 2001 मध्ये न्यायाधीश होण्याची संधी आली, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केलीस तर खोऱ्यानं पैसे कमावशील पण न्यायाधीश झाला तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचं सामाजिक कार्य, समतेचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेनं तू हातभार लावू शकतो, असं दादासाहेब म्हणाले होते. आज त्यांचा आदेश ऐकला आणि ज्ञानदानाचं कार्य स्वीकारलं याचा मला आनंद होतो, असं भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी अमरावती वकील संघाच्या वतीनं करण्यात आलेल्या त्यांच्या सत्काराला उत्तर देताना म्हणाले. भाषाण करताना सरन्यायाधीश भूषण गवई (ETV Bharat Reporter)



सरन्यायाधीशांचा पहिलाच सत्कार : भारतचे सरन्यायाधीश झाल्यावर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आपण पहिला सत्कार आपल्या अमरावतीच्या जिल्हा वकील संघाच्यावतीनं स्वीकारणार असं स्पष्ट केलं होतं. अमरावती जिल्हा वकील संघाच्यावतीनं पोटे कॉलेजच्या भव्य सभागृहात उपस्थित अनेक मान्यवर आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा भव्य सत्कार केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सत्कार सोहळ्यात देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, न्यायमूर्ती अनिल किलोर प्रामुख्यानं उपस्थित होते.



